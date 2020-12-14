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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 чер, 2023 01:51
airmax78 написав: cherchiltank написав:
Я дивлюся на нашого біженця-розвідника в Австрії навіть підрив кацапами дамби враження не справив, поки йде війна ціна квартир Києва може в будь-який час прийти до ціни будинків в Новій Каховці
Біженці на іншій гілці. Аірмакс ні від кого не тікав і тікати не збирається. Аірмакс в липні
повертається в Київ. А ви всі підспівуєте кацапопропаганді. Фублд.
Какого года?
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Додано: Сер 07 чер, 2023 07:49
hume написав:cherchiltank
В здравом уме с котлована никто строить не будет, озвученное относится к домам с готовностью 50% и выше, которые были реализовпны ещё до войны. Возможно остались где-то остатки, но основную часть уже продали по нормальным ценам. И если компания не крутит пирамиды как КГС, средства на достройку у них есть.
А КГС как обычно в убытках, опять будет денег просить
Які срєдства? Те що побудовано на 50 відсотків було в більшості викуплено, потім пішло подорожчання матеріалів - а добудовуватиме воно повинно за рахунок нових інвесторів в котловани, яких нема і в найближчому часі не буде, - навіть якщо добудують до 90 процентів готовності - здача відтермінується на роки
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Додано: Сер 07 чер, 2023 07:51
rjkz написав: airmax78 написав: cherchiltank написав:
Я дивлюся на нашого біженця-розвідника в Австрії навіть підрив кацапами дамби враження не справив, поки йде війна ціна квартир Києва може в будь-який час прийти до ціни будинків в Новій Каховці
Біженці на іншій гілці. Аірмакс ні від кого не тікав і тікати не збирається. Аірмакс в липні
повертається в Київ. А ви всі підспівуєте кацапопропаганді. Фублд.
Какого года?
«Вы ж меня на повал бьете этим вопросом»)
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Додано: Сер 07 чер, 2023 08:18
Я столько раз отвечал на этот вопрос что начинаю подозревать что общаюсь с умственно неполноценными или тяжело больными людьми.
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airmax78
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Додано: Сер 07 чер, 2023 08:32
rjkz написав: airmax78 написав: cherchiltank написав:
Я дивлюся на нашого біженця-розвідника в Австрії навіть підрив кацапами дамби враження не справив, поки йде війна ціна квартир Києва може в будь-який час прийти до ціни будинків в Новій Каховці
Біженці на іншій гілці. Аірмакс ні від кого не тікав і тікати не збирається. Аірмакс в липні
повертається в Київ. А ви всі підспівуєте кацапопропаганді. Фублд.
Какого года?
Там сложная формула: подписание договоренностей о прекращении огня + 2 месяца по закону, +6 месяцев по самочувствию и следубщий июль после этого.
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fox767676
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Додано: Сер 07 чер, 2023 08:43
cherchiltank написав:
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Які срєдства? Те що побудовано на 50 відсотків було в більшості викуплено, потім пішло подорожчання матеріалів - а добудовуватиме воно повинно за рахунок нових інвесторів в котловани, яких нема і в найближчому часі не буде, - навіть якщо добудують до 90 процентів готовності - здача відтермінується на роки
Что значит достраиваться должно за счёт новых котлованов? Именно этот путь погубил всех жадных застройщиков, на ветке обговаривали несколько раз, что нужно держаться подальше от застройщиков играющих в пирамиды. По правильному каждый отдельный дом должен финансироваться из своего фонда.
По поводу материалов вопрос спорный, я не уверен, что материалы интересующие застройщиков, кроме сантех и электрики, сильно поднялись в цене. Возможно есть на форуме строители, которые знают динамику цен на арматуру, бетон, керамоблок/газоблок, минвату и окна. Плюс существенная экономия на зарплатах и количестве рабочих.
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hume
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Додано: Сер 07 чер, 2023 09:14
airmax78 написав:
Я столько раз отвечал на этот вопрос что начинаю подозревать что общаюсь с умственно неполноценными или тяжело больными людьми.
йому придлили випадково контракт на рік, бо де ще 8к ойро можна рубити та сидіти на форумі
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Олежан
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_Klim
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