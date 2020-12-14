airmax78 написав:
Біженці на іншій гілці. Аірмакс ні від кого не тікав і тікати не збирається. Аірмакс в липні повертається в Київ. А ви всі підспівуєте кацапопропаганді. Фублд.
Какого года?
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Додано: Сер 07 чер, 2023 01:51
Какого года?
Додано: Сер 07 чер, 2023 07:49
Які срєдства? Те що побудовано на 50 відсотків було в більшості викуплено, потім пішло подорожчання матеріалів - а добудовуватиме воно повинно за рахунок нових інвесторів в котловани, яких нема і в найближчому часі не буде, - навіть якщо добудують до 90 процентів готовності - здача відтермінується на роки
Додано: Сер 07 чер, 2023 07:51
«Вы ж меня на повал бьете этим вопросом»)
Додано: Сер 07 чер, 2023 08:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я столько раз отвечал на этот вопрос что начинаю подозревать что общаюсь с умственно неполноценными или тяжело больными людьми.
Додано: Сер 07 чер, 2023 08:32
Там сложная формула: подписание договоренностей о прекращении огня + 2 месяца по закону, +6 месяцев по самочувствию и следубщий июль после этого.
Додано: Сер 07 чер, 2023 08:43
Что значит достраиваться должно за счёт новых котлованов? Именно этот путь погубил всех жадных застройщиков, на ветке обговаривали несколько раз, что нужно держаться подальше от застройщиков играющих в пирамиды. По правильному каждый отдельный дом должен финансироваться из своего фонда.
По поводу материалов вопрос спорный, я не уверен, что материалы интересующие застройщиков, кроме сантех и электрики, сильно поднялись в цене. Возможно есть на форуме строители, которые знают динамику цен на арматуру, бетон, керамоблок/газоблок, минвату и окна. Плюс существенная экономия на зарплатах и количестве рабочих.
Додано: Сер 07 чер, 2023 09:44
Frant , так на те, що не підтоплено і не буде підтоплено на Херсонщині, попит виросте, чи ні?
Чи нема фермерства- нема грошей - нема попиту?
А оці підтоплені квартири по стелю (перші поверхи), то вже все? Навіки неліквідні? Грибок? Чи воно придатне до відновлення? (просто цілі мікрорайони в воді.. жах.. що там з тими меблями і технікою.. автомобілями в гаражах, у кого залишились)
Додано: Сер 07 чер, 2023 10:32
Ну що, панове товарижчи!?!
Шлях укро-ікономіки веде вниз, найближчі роки.
Довоєнний жир української держави тримався на 3-х китах:
1) надлишок дешевої (майже безплатної) робочої сили.
2) виплавка чавуну і сталі на СРСРівських заводах Донбасу і Сходу
3) вирощування пшениці на зрошувальних південних землях.
Всі ці пункти наглухо закриті.
Масса молоді, в т.ч. жінки з дітьми - виїхали в ЄВропу, вже адаптувались там і назад не повернуться.
Металургійні заводи - розбиті чи окуповані.
Зрошувального сільськогосп. виробництва на півдні - вже немає.
Тепер побачимо, як ІТшники, парковщики та будівельники витягнуть наверх ціни КРЖН.
Додано: Сер 07 чер, 2023 10:49
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