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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 чер, 2023 11:18
Додано: Сер 07 чер, 2023 11:30
Шо то вы пан Франт страху нагнали(
Закончится война, вернутся Виденськие вьязни с деньгами, и будет спрос
Надо верить в лучшее
Додано: Сер 07 чер, 2023 11:31
flyman , неправий ти мух. Валюта, яка текла (тече) завдяки сільському господарству:
1. Підтримує курс власної валюти
2. Витрачається в країні як власником бізнесу (його сімʼєю, яка не на 150 доларів в місяць ящірок та мухоморів їсть)
3. Персоналом, який працює на землі
Так чи інакше ці гроші теж підживлюють РН.
Додано: Сер 07 чер, 2023 12:27
Можно вполне нормально питаться одному человеку на 150 баксов, экономно конечно
У меня даже меньше выходит, примерно 1000 грн в неделю, основное берет оренда и комуналка
Так выходит, что я не человек))
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