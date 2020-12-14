RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10986109871098810989>
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 11:17

flyman , на всіх опеньок не вистачить. 😀
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9200
З нами з: 15.02.09
Подякував: 582 раз.
Подякували: 1987 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 11:18

  flyman написав:Для покриття базових потреб достатньо в наших широтах $150 в місяць.

Тут форум про ціни київської нерухомості.
А не про виживання на 150 дол/місяць чи вирощування опеньок на стінах власного сарая.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23234
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1546 раз.
Подякували: 2464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 11:30

Шо то вы пан Франт страху нагнали(
Закончится война, вернутся Виденськие вьязни с деньгами, и будет спрос

Надо верить в лучшее
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2073
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 11:31

flyman , неправий ти мух. Валюта, яка текла (тече) завдяки сільському господарству:
1. Підтримує курс власної валюти
2. Витрачається в країні як власником бізнесу (його сімʼєю, яка не на 150 доларів в місяць ящірок та мухоморів їсть)
3. Персоналом, який працює на землі

Так чи інакше ці гроші теж підживлюють РН.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9200
З нами з: 15.02.09
Подякував: 582 раз.
Подякували: 1987 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 12:27

Можно вполне нормально питаться одному человеку на 150 баксов, экономно конечно

У меня даже меньше выходит, примерно 1000 грн в неделю, основное берет оренда и комуналка

Так выходит, что я не человек))
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2073
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 14:28

Чукча2
А мясо с рыбой по нынешним то ценам как - в пролёте?
Про помидоры и черешню промолчу
На какую же сумму вы жили до 24.02? Тогда базовые продукты вдвое дешевле почти были, туалетная бумага, порошок с мылом и прочие гигиенические плюхи в ваши расходы то входят?
Аренда кстати у вас сколько и что снимаете? Хозяин за мешок штукатурки из Эпика прелесть не пытается спихнуть?
барабашов
 
Повідомлень: 3207
З нами з: 16.06.15
Подякував: 247 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 14:50

Скажу так, до местного бомонда мне как до неба
Но, как говорится, спасибо и на этом
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2073
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 15:01

  Чукча2 написав:Скажу так, до местного бомонда мне как до неба
Но, как говорится, спасибо и на этом

Місцевий бомонд - кудись зник.
Можливо, обробляє картоплю на дачах?
Динаміка КРЖН - невесела.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23234
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1546 раз.
Подякували: 2464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 15:06

  Frant написав: вирощування пшениці на зрошувальних південних землях.



??? Пшеницю на зрошувальних землях :shock: . Пане, ви в с/г розумієтеся як... ну не буду нецензурні слова писати. І який вид зрошення, на ваше переконання, використовують на ярових та озимих-дощування Фрегатами, Голденспреї усілякі чи може краплинне? :wink:
drevlyanin
 
Повідомлень: 1304
З нами з: 01.04.20
Подякував: 468 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 15:09

  drevlyanin написав:
  Frant написав: вирощування пшениці на зрошувальних південних землях.

??? Пшеницю на зрошувальних землях :shock: . Пане, ви в с/г розумієтеся як... ну не буду нецензурні слова писати. І який вид зрошення, на ваше переконання, використовують на ярових та озимих-дощування Фрегатами, Голденспреї усілякі чи може краплинне? :wink:

Можливо, на зрошувальних землях - вирощують опеньки і білі гриби, а не пшеницю? :mrgreen:

Я дійсно далекий від с/г.
Проте точно знаю, що щось вирощували.
І це "щось" давало роботу і зарплату сотням тисяч людей.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23234
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1546 раз.
Подякували: 2464 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10986109871098810989>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2384, 2385, 2386
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23859 16148037
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 чер, 2023 15:21
tzeery608
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5307530
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5684
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2534)
07.06.2023 15:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.