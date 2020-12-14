Frant написав:drevlyanin написав:
??? Пшеницю на зрошувальних землях . Пане, ви в с/г розумієтеся як... ну не буду нецензурні слова писати. І який вид зрошення, на ваше переконання, використовують на ярових та озимих-дощування Фрегатами, Голденспреї усілякі чи може краплинне?
Можливо, на зрошувальних землях - вирощують опеньки і білі гриби, а не пшеницю?
Я дійсно далекий від с/г.
Проте точно знаю, що щось вирощували.
І це "щось" давало роботу і зарплату сотням тисяч людей.
Овочі і рис.
до речі, херсонський круглий рис кращий за той імпортний що у нас продають.
p.s. але нажаль його мабуть вже ніколи не буде.