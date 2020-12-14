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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10986109871098810989
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 15:17

  Frant написав:
  drevlyanin написав:
  Frant написав: вирощування пшениці на зрошувальних південних землях.

??? Пшеницю на зрошувальних землях :shock: . Пане, ви в с/г розумієтеся як... ну не буду нецензурні слова писати. І який вид зрошення, на ваше переконання, використовують на ярових та озимих-дощування Фрегатами, Голденспреї усілякі чи може краплинне? :wink:

Можливо, на зрошувальних землях - вирощують опеньки і білі гриби, а не пшеницю? :mrgreen:

Я дійсно далекий від с/г.
Проте точно знаю, що щось вирощували.
І це "щось" давало роботу і зарплату сотням тисяч людей.

Овочі і рис.
до речі, херсонський круглий рис кращий за той імпортний що у нас продають.
p.s. але нажаль його мабуть вже ніколи не буде.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 15:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Это вы Вадим в Халяле пакистанский не брали(или иракский)
По 100грн кило и куда даже до него тому же басмати с ЛяСильпо
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 16:28

  Чукча2 написав:Шо то вы пан Франт страху нагнали(

Отримайте і розпишіться:

"Через підрив Каховської ГЕС в Україні частково зупинилось виробництво сталі"

https://biz.ligazakon.net/news/220116_c ... tstvo-stal

Ціни на пшеницю зросли після підриву Каховської ГЕС
Підрив Каховської ГЕС на півдні України спричинив зростання світових цін на пшеницю та кукурудзу.

https://bykvu.com/ua/bukvy/tsiny-na-psh ... vskoi-hes/

Тому київська нерухомість буде стрімко дорожчати, в найближчій перспективі!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 16:45

С Арселором сотрудничаю по работе, надеюсь решат проблему.
Там вроде новый водогон тянуть будут
Чукча2
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