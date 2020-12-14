Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав: вирощування пшениці на зрошувальних південних землях.
??? Пшеницю на зрошувальних землях . Пане, ви в с/г розумієтеся як... ну не буду нецензурні слова писати. І який вид зрошення, на ваше переконання, використовують на ярових та озимих-дощування Фрегатами, Голденспреї усілякі чи може краплинне?
Можливо, на зрошувальних землях - вирощують опеньки і білі гриби, а не пшеницю?
Я дійсно далекий від с/г. Проте точно знаю, що щось вирощували. І це "щось" давало роботу і зарплату сотням тисяч людей.
Овочі і рис. до речі, херсонський круглий рис кращий за той імпортний що у нас продають. p.s. але нажаль його мабуть вже ніколи не буде.