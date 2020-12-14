Это вы Вадим в Халяле пакистанский не брали(или иракский)
По 100грн кило и куда даже до него тому же басмати с ЛяСильпо
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 чер, 2023 15:49
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Это вы Вадим в Халяле пакистанский не брали(или иракский)
По 100грн кило и куда даже до него тому же басмати с ЛяСильпо
Додано: Сер 07 чер, 2023 16:45
С Арселором сотрудничаю по работе, надеюсь решат проблему.
Там вроде новый водогон тянуть будут
Додано: Сер 07 чер, 2023 17:49
С деньгами не шутят, тем более, без них
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