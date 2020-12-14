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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 чер, 2023 15:49
Это вы Вадим в Халяле пакистанский не брали(или иракский)
По 100грн кило и куда даже до него тому же басмати с ЛяСильпо
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барабашов
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Додано: Сер 07 чер, 2023 16:45
С Арселором сотрудничаю по работе, надеюсь решат проблему.
Там вроде новый водогон тянуть будут
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Чукча2
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Додано: Сер 07 чер, 2023 17:49
Чукча2 написав:
Можно вполне нормально питаться одному человеку на 150 баксов, экономно конечно
У меня даже меньше выходит, примерно 1000 грн в неделю, основное берет оренда и комуналка
Так выходит, что я не человек))
Чукча2 написав:
Скажу так, до местного бомонда мне как до неба
Но, как говорится, спасибо и на этом
Чукча2 написав:
С Арселором сотрудничаю по работе, надеюсь решат проблему.
Там вроде новый водогон тянуть будут
С деньгами не шутят, тем более, без них
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pesikot
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Додано: Чет 08 чер, 2023 10:33
Frant написав:
Жодного рила на гілці!
їм нема коли тут сидіти, проводять перегляди
всі ж побігли купляти, ви не знали?
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Феодал
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Додано: Чет 08 чер, 2023 10:38
Феодал написав: Frant написав:
Жодного рила на гілці!
їм нема коли тут сидіти, проводять перегляди
всі ж побігли купляти, ви не знали?
за зношений/колотий нікомунепотрібний, який не приймають в обмінках
ось пруф (обережно, рил детекдет)
UA написав: flyman написав:
КРЖН рокєтой!
Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину.
Попасть на комиссию 30%?
Зачем вообще продавать недвижимость?
На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала.
Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры.
По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%.
Куда девать этот мусор?
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flyman
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Додано: Чет 08 чер, 2023 10:40
flyman
Флай, а у тебя заначка на Филлипины в каких купюрах?
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барабашов
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Додано: Чет 08 чер, 2023 10:46
барабашов написав:flyman
Флай, а у тебя заначка на Филлипины в каких купюрах?
ще не збирав, М1860 і все таке
єслі чо буду брати поношені, з проколоми та з штампами нікомунепотрібні за півціні
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flyman
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Додано: Чет 08 чер, 2023 11:06
На рынке 150-300 уже с нового года, а многие и с прошлого лета, стоят одни и те же квартиры.
Весной некоторые подняли цены хотелок на процентов 5-10, в конце мая некоторые понизили обратно, а некоторые понизили, не повышая весной.
Грустно.
Дня три назад написал риэлтор, с которым ходили на просмотр в марте, спросил как дела, не хочу ли еще посмотреть. Скинул, как водится, варианты с олх «без комиссии» под видом эксклюзива.
В одной хате живут знакомые хозяина нахаляву взамен на то, что они будут ее показывать. надо ли говорить, что заинтересованности продать нет, в ванной висят трусы, а на кухне гора немытой посуды.
В еще одном варианте риэлтор зарядил 20к комиссии авансом под залог его фоток с известными людьми.
короче цирк, без разрешения выписываться без военкомата еще долго выбирать будет не из чего.
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smdtranz
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