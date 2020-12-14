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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10986109871098810989
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 15:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Это вы Вадим в Халяле пакистанский не брали(или иракский)
По 100грн кило и куда даже до него тому же басмати с ЛяСильпо
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 16:45

С Арселором сотрудничаю по работе, надеюсь решат проблему.
Там вроде новый водогон тянуть будут
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:49

  Чукча2 написав:Можно вполне нормально питаться одному человеку на 150 баксов, экономно конечно

У меня даже меньше выходит, примерно 1000 грн в неделю, основное берет оренда и комуналка

Так выходит, что я не человек))

  Чукча2 написав:Скажу так, до местного бомонда мне как до неба
Но, как говорится, спасибо и на этом

  Чукча2 написав:С Арселором сотрудничаю по работе, надеюсь решат проблему.
Там вроде новый водогон тянуть будут

С деньгами не шутят, тем более, без них
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 09:15

Жодного рила на гілці! :roll:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 10:33

  Frant написав:Жодного рила на гілці! :roll:

їм нема коли тут сидіти, проводять перегляди

всі ж побігли купляти, ви не знали?
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 10:38

  Феодал написав:
  Frant написав:Жодного рила на гілці! :roll:

їм нема коли тут сидіти, проводять перегляди

всі ж побігли купляти, ви не знали?

за зношений/колотий нікомунепотрібний, який не приймають в обмінках
ось пруф (обережно, рил детекдет)

  UA написав:
  flyman написав:
  UA написав:https://tsn.ua/groshi/obminniki-ta-bank ... 45767.html

https://tsn.ua/groshi/privatbank-ne-pri ... 42791.html

Примерно через квартал, долларовые хомячки все одновременно вывалят на рынок недвижимости с целью впарить Лохам свои неликвидные купюры.

КРЖН рокєтой!

Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину.
Попасть на комиссию 30%?
Зачем вообще продавать недвижимость?
На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала.
Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры.
По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%.
Куда девать этот мусор?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 10:40

flyman
Флай, а у тебя заначка на Филлипины в каких купюрах?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 10:46

  барабашов написав:flyman
Флай, а у тебя заначка на Филлипины в каких купюрах?

ще не збирав, М1860 і все таке
єслі чо буду брати поношені, з проколоми та з штампами нікомунепотрібні за півціні
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 11:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На рынке 150-300 уже с нового года, а многие и с прошлого лета, стоят одни и те же квартиры.
Весной некоторые подняли цены хотелок на процентов 5-10, в конце мая некоторые понизили обратно, а некоторые понизили, не повышая весной.
Грустно.
Дня три назад написал риэлтор, с которым ходили на просмотр в марте, спросил как дела, не хочу ли еще посмотреть. Скинул, как водится, варианты с олх «без комиссии» под видом эксклюзива.
В одной хате живут знакомые хозяина нахаляву взамен на то, что они будут ее показывать. надо ли говорить, что заинтересованности продать нет, в ванной висят трусы, а на кухне гора немытой посуды.
В еще одном варианте риэлтор зарядил 20к комиссии авансом под залог его фоток с известными людьми.
короче цирк, без разрешения выписываться без военкомата еще долго выбирать будет не из чего.
smdtranz
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