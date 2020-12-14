Додано: Чет 08 чер, 2023 11:06

На рынке 150-300 уже с нового года, а многие и с прошлого лета, стоят одни и те же квартиры.

Весной некоторые подняли цены хотелок на процентов 5-10, в конце мая некоторые понизили обратно, а некоторые понизили, не повышая весной.

Грустно.

Дня три назад написал риэлтор, с которым ходили на просмотр в марте, спросил как дела, не хочу ли еще посмотреть. Скинул, как водится, варианты с олх «без комиссии» под видом эксклюзива.

Кроме этого, смотрел пару квартир еще.

В одной хате живут знакомые хозяина нахаляву взамен на то, что они будут ее показывать. надо ли говорить, что заинтересованности продать нет, в ванной висят трусы, а на кухне гора немытой посуды.

В еще одном варианте риэлтор зарядил 20к комиссии авансом под залог его фоток с известными людьми.

короче цирк, без разрешения выписываться без военкомата еще долго выбирать будет не из чего.