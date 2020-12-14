С Арселором сотрудничаю по работе, надеюсь решат проблему.
Там вроде новый водогон тянуть будут
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 чер, 2023 16:45
С Арселором сотрудничаю по работе, надеюсь решат проблему.
Там вроде новый водогон тянуть будут
Додано: Сер 07 чер, 2023 17:49
С деньгами не шутят, тем более, без них
Додано: Чет 08 чер, 2023 11:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
На рынке 150-300 уже с нового года, а многие и с прошлого лета, стоят одни и те же квартиры.
Весной некоторые подняли цены хотелок на процентов 5-10, в конце мая некоторые понизили обратно, а некоторые понизили, не повышая весной.
Грустно.
Дня три назад написал риэлтор, с которым ходили на просмотр в марте, спросил как дела, не хочу ли еще посмотреть. Скинул, как водится, варианты с олх «без комиссии» под видом эксклюзива.
Кроме этого, смотрел пару квартир еще.
В одной хате живут знакомые хозяина нахаляву взамен на то, что они будут ее показывать. надо ли говорить, что заинтересованности продать нет, в ванной висят трусы, а на кухне гора немытой посуды.
В еще одном варианте риэлтор зарядил 20к комиссии авансом под залог его фоток с известными людьми.
короче цирк, без разрешения выписываться без военкомата еще долго выбирать будет не из чего.
Востаннє редагувалось smdtranz в Чет 08 чер, 2023 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 чер, 2023 12:29
smdtranz
20К комиссии в какой бумаге и за что?
За факт показа объекта, сведения с хозяином или только за то что это обьявление на лохе не фуфло и бетон действительно продают?
Додано: Чет 08 чер, 2023 12:44
барабашов
ну там типа рыл продает хату, хозяева заграницей.
им он декларирует 160, а продать пытается за 180.
ну и 20 типа щас дайте, а то билеты покупать, они там далеко живут, то да се.
об этом ессно объявили на просмотре уже, где и были посланы
Да, недавно для знакомых снимал квартиру на пару дней в доме со звездой.
Первую бронь перезвонили и отменили, ибо в квартире прорвало канализацию.
Забронировал вторую, все норм. В лифтах объявления о аварийном состоянии канализации, просьбы не бросать в унитаз ничего лишнего продублированы везде. Взывают к совести жильцов.
Лифты новые в среднем подъезде, самы подъезды в ухоженном состоянии, чистые, камеры стоят.
Жить можно, если бы коммуникации новые были. если кому интересно.
Додано: Чет 08 чер, 2023 13:03
Де рили?
Чому пропала реклама новобуда????
Дорожай прийшов/прилетів, ні?
Додано: Чет 08 чер, 2023 13:14
Ті хто за кордоном і кому не горіло продати будуть і далі тримати ціну - але рано чи пізно продавати доведеться і дисконти підуть, хто хоче продати - продасть , хто буде тримати довоєнні ціни - можуть забути про продаж років на 10
Додано: Чет 08 чер, 2023 15:12
А разве массово начали строить ПОХ-ХХХ рядом с метро по цене 2015года, куда надо срочно на весь кирпич влаживаться?
А действующие цены на недострой мало кому интересны
Да и на введённое без ремонта с такими ценами на плинтусА и прочее Грое с Густавбергами
Додано: Чет 08 чер, 2023 15:18
Не понял
Хозяевам на руки 160
С них ОНО поимеет 5%=8куе
Так ОНО сверху ещё и 20тку зелени хочет и столько же задатка лично ему что ты не член в гортопе и тебе именно эта квартира надо? Не спрашивали его на ушкО - его в детстве в школе при синагоге одноклассники сильно били по верхней коробке для приёма пищи???
Додано: Чет 08 чер, 2023 16:46
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
20 это и есть задаток. то есть я отдаю 180, хозяева знают про ценник 160 и разницу в 20 этих сразу. будет ли он с хозяев что-то брать я не знаю, может они хотят 160 а все что сверху он может себе забрать вполне официально)
ну с выездом за границу и падением общего уровня жизни деградируют и схемы на*балова))
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