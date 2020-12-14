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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 чер, 2023 17:09
барабашов написав:
Не понял
Хозяевам на руки 160
С них ОНО поимеет 5%=8куе
за банкет платит покупан, в данном случае рыл еще и владельцев пытается хитро "побрить" воспользовавшись ситуацией)
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_Klim
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