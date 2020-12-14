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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10987109881098910990
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Не понял
Хозяевам на руки 160
С них ОНО поимеет 5%=8куе

за банкет платит покупан, в данном случае рыл еще и владельцев пытается хитро "побрить" воспользовавшись ситуацией)
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 21:06

  Прохожий написав:
  барабашов написав:Не понял
Хозяевам на руки 160
С них ОНО поимеет 5%=8куе

за банкет платит покупан, в данном случае рыл еще и владельцев пытается хитро "побрить" воспользовавшись ситуацией)

Кино , ещё есть такие наивные?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 21:13

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Ога, два остались, Игорь Валерьич наш днепровский, и стержень этой ветки - Реус
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 22:12

  Прохожий написав:
  барабашов написав:Не понял
Хозяевам на руки 160
С них ОНО поимеет 5%=8куе

за банкет платит покупан, в данном случае рыл еще и владельцев пытается хитро "побрить" воспользовавшись ситуацией)

Аісля війни по обʼєктам 100 тис плюс комісію платить продавець - по домовленості - знаю що кажу бо в цьому бізнесі, якщо б мені - покупцю сказали платити комісію - послав би нах незважаючи на ціни - коли все перевернеться і попит буде більше за пропозицію - комісія знову ляже на покупця, але зараз саме продавцю треба продати а не покупцю купити
І ще раз це щодо обʼєктів 100 плюс - по помийках, гостінках, хрущах на дврз - нічого не змінилось - там платить покупець - бо ціна обʼєкту менше ніж мої витрати на відпочинок в рік)
cherchiltank
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