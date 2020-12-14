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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10988109891099010991>
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Не понял
Хозяевам на руки 160
С них ОНО поимеет 5%=8куе

за банкет платит покупан, в данном случае рыл еще и владельцев пытается хитро "побрить" воспользовавшись ситуацией)
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 21:06

  Прохожий написав:
  барабашов написав:Не понял
Хозяевам на руки 160
С них ОНО поимеет 5%=8куе

за банкет платит покупан, в данном случае рыл еще и владельцев пытается хитро "побрить" воспользовавшись ситуацией)

Кино , ещё есть такие наивные?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 21:13

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Ога, два остались, Игорь Валерьич наш днепровский, и стержень этой ветки - Реус
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 22:12

  Прохожий написав:
  барабашов написав:Не понял
Хозяевам на руки 160
С них ОНО поимеет 5%=8куе

за банкет платит покупан, в данном случае рыл еще и владельцев пытается хитро "побрить" воспользовавшись ситуацией)

Аісля війни по обʼєктам 100 тис плюс комісію платить продавець - по домовленості - знаю що кажу бо в цьому бізнесі, якщо б мені - покупцю сказали платити комісію - послав би нах незважаючи на ціни - коли все перевернеться і попит буде більше за пропозицію - комісія знову ляже на покупця, але зараз саме продавцю треба продати а не покупцю купити
І ще раз це щодо обʼєктів 100 плюс - по помийках, гостінках, хрущах на дврз - нічого не змінилось - там платить покупець - бо ціна обʼєкту менше ніж мої витрати на відпочинок в рік)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 23:02

паравозик, который смог)

cherchiltank , тут раніше була думка (і я з нею згоден) , що послуги рила завжди оплачує покупан. Є сума, яку хоче продаван. Все що вийшло більше, то покупан не зміг. Не зміг знайти сам, не зміг зробити роботу рила. Або не схотів.
Навіть якщо формально платить рилу продавець, це означає що покупан не зміг сам вмовити продавана на цю суму і тому оплачує цю різницю рилу.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 23:30

  Hotab написав:cherchiltank , тут раніше була думка (і я з нею згоден) , що послуги рила завжди оплачує покупан. Є сума, яку хоче продаван. Все що вийшло більше, то покупан не зміг. Не зміг знайти сам, не зміг зробити роботу рила. Або не схотів.
Навіть якщо формально платить рилу продавець, це означає що покупан не зміг сам вмовити продавана на цю суму і тому оплачує цю різницю рилу.

Думки бувають різні, але я кажу як є - по обʼєктам 100 плюс - заплатити 2 відсотки це не багато , бо покупців 100 плюс - мало, а продавців - дуже багато, з мого досвіду по таким обʼєктам іде торгівля плюс-мінус 20-20 тисяч, по обʼєкту до якого придивляюсь (хочуть 50) - - 500 баксів, далі додумайтеся самі)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 23:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В мене рил за 1 процент- переніс всі витрати по нотаріальному оформленню на покупця(іноді нотаріус вимагає 1 відсоток з продавця - якого в законі нема), зібрав і оплатив сам всі документи що вимагав покупець і всі документи по угоді, - посилав нахуй покупця і ріелтора замість мене коли вони починали качати права - думаю свій 1 відсоток він відробив)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 01:32

  cherchiltank написав:І ще раз це щодо обʼєктів 100 плюс - по помийках, гостінках, хрущах на дврз - нічого не змінилось - там платить покупець - бо ціна обʼєкту менше ніж мої витрати на відпочинок в рік)

Виявляється, нам пишуть міліардери!
30 000 дол. на відпочинок щорічно)
Хто би міг подумати(((
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 05487.html
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:41

Лишаються лише ІТшники та парковщики.[/quote]
Айтішникам ті квартири нахєр не впали, при їх рівні доходів та праці віддалено вони будуть знімати - бо 5 тисяч баксів в рік краще заплатити ніж валити 100 тисяч баксів в таке саме але своє, ще раз війна на довго
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:06

  cherchiltank написав:Лишаються лише ІТшники та парковщики.
Айтішникам ті квартири нахєр не впали, при їх рівні доходів та праці віддалено вони будуть знімати - бо 5 тисяч баксів в рік краще заплатити ніж валити 100 тисяч баксів в таке саме але своє, ще раз війна на довго


  Frant написав:
  cherchiltank написав:І ще раз це щодо обʼєктів 100 плюс - по помийках, гостінках, хрущах на дврз - нічого не змінилось - там платить покупець - бо ціна обʼєкту менше ніж мої витрати на відпочинок в рік)

Виявляється, нам пишуть міліардери!
30 000 дол. на відпочинок щорічно)
Хто би міг подумати(((
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 05487.html

Форумні міліардери - не планують інвештувати певні копійки в КРЖН найближчим часом?
Чи хтось spizdiw про 30 000 дол на щорічний відпочинок? :mrgreen:
Frant
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