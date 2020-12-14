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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10988109891099010991
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 19:44

  cherchiltank написав:В мене рил за 1 процент- переніс всі витрати по нотаріальному оформленню на покупця(іноді нотаріус вимагає 1 відсоток з продавця - якого в законі нема), зібрав і оплатив сам всі документи що вимагав покупець і всі документи по угоді, - посилав покупця і ріелтора замість мене коли вони починали качати права - думаю свій 1 відсоток він відробив)

какой то поток подсознания...
если ПС более 3х лет при сделке по закону затраты 0% на продаване и 1% ПФ на покупане, расходы на нотаря по договоренности
и какие такие "документы" нужно собирать непонятно...
короче пешите исчо есличё :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 09:07

  Прохожий написав:
  cherchiltank написав:В мене рил за 1 процент- переніс всі витрати по нотаріальному оформленню на покупця(іноді нотаріус вимагає 1 відсоток з продавця - якого в законі нема), зібрав і оплатив сам всі документи що вимагав покупець і всі документи по угоді, - посилав покупця і ріелтора замість мене коли вони починали качати права - думаю свій 1 відсоток він відробив)

какой то поток подсознания...
если ПС более 3х лет при сделке по закону затраты 0% на продаване и 1% ПФ на покупане, расходы на нотаря по договоренности
и какие такие "документы" нужно собирать непонятно...
короче пешите исчо есличё :mrgreen:

То наш місцевий мультимільйонер ,який "щорічно лише на відпочинок витрачає більше 30 000 дол".

Най пише, не заважайте.

Флаймен з опеньками та ірпінська бухгалтерша з електросамокатом - вже не в моді)))
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  #<1 ... 10988109891099010991
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