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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 чер, 2023 19:44
cherchiltank написав:
В мене рил за 1 процент- переніс всі витрати по нотаріальному оформленню на покупця(іноді нотаріус вимагає 1 відсоток з продавця - якого в законі нема), зібрав і оплатив сам всі документи що вимагав покупець
і всі документи по угоді, - посилав покупця і ріелтора замість мене коли вони починали качати права - думаю свій 1 відсоток він відробив)
какой то поток подсознания...
если ПС более 3х лет при сделке по закону затраты 0% на продаване и 1% ПФ на покупане, расходы на нотаря по договоренности
и какие такие "документы" нужно собирать непонятно...
короче пешите исчо есличё
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Додано: Суб 10 чер, 2023 09:07
Прохожий написав: cherchiltank написав:
В мене рил за 1 процент- переніс всі витрати по нотаріальному оформленню на покупця(іноді нотаріус вимагає 1 відсоток з продавця - якого в законі нема), зібрав і оплатив сам всі документи що вимагав покупець
і всі документи по угоді, - посилав покупця і ріелтора замість мене коли вони починали качати права - думаю свій 1 відсоток він відробив)
какой то поток подсознания...
если ПС более 3х лет при сделке по закону затраты 0% на продаване и 1% ПФ на покупане, расходы на нотаря по договоренности
и какие такие "документы" нужно собирать непонятно...
короче пешите исчо есличё
То наш місцевий мультимільйонер ,який "щорічно лише на відпочинок витрачає більше 30 000 дол".
Най пише, не заважайте.
Флаймен з опеньками та ірпінська бухгалтерша з електросамокатом - вже не в моді)))
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_Klim
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