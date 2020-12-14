cherchiltank написав:В мене рил за 1 процент- переніс всі витрати по нотаріальному оформленню на покупця(іноді нотаріус вимагає 1 відсоток з продавця - якого в законі нема), зібрав і оплатив сам всі документи що вимагав покупець і всі документи по угоді, - посилав покупця і ріелтора замість мене коли вони починали качати права - думаю свій 1 відсоток він відробив)
какой то поток подсознания...
если ПС более 3х лет при сделке по закону затраты 0% на продаване и 1% ПФ на покупане, расходы на нотаря по договоренности
и какие такие "документы" нужно собирать непонятно...
короче пешите исчо есличё