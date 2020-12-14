Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:В мене рил за 1 процент- переніс всі витрати по нотаріальному оформленню на покупця(іноді нотаріус вимагає 1 відсоток з продавця - якого в законі нема), зібрав і оплатив сам всі документи що вимагав покупець і всі документи по угоді, - посилав покупця і ріелтора замість мене коли вони починали качати права - думаю свій 1 відсоток він відробив)
какой то поток подсознания... если ПС более 3х лет при сделке по закону затраты 0% на продаване и 1% ПФ на покупане, расходы на нотаря по договоренности и какие такие "документы" нужно собирать непонятно... короче пешите исчо есличё
А от якщо в ощаді взяти іпотеку по програмі єОселя, то вже цікавіше)) Наприклад, смарт-квартиру 30-35м2 за 1 500 000грн
п.с. А які банки пропонують ще вигідніше по цій програмі?
п.с.2 От цікаво, чи вигідно брати ГРИВНЕВУ іпотеку зразу по завершенні війни, а долярчики тримати, чи просто сидіти в долярчиках і чекати зниження цін на нерухомість в долярах? Чи ще такий варіант - частину скирди закинути в грн на депо під 18-20%(+/-15%ЧИСТИМИ) на рік, а іпотека ж нехай під 10% з усіма комісіями/страхівками? ПРОФІТ!
cherchiltank написав:В мене рил за 1 процент- переніс всі витрати по нотаріальному оформленню на покупця(іноді нотаріус вимагає 1 відсоток з продавця - якого в законі нема), зібрав і оплатив сам всі документи що вимагав покупець і всі документи по угоді, - посилав покупця і ріелтора замість мене коли вони починали качати права - думаю свій 1 відсоток він відробив)
какой то поток подсознания... если ПС более 3х лет при сделке по закону затраты 0% на продаване и 1% ПФ на покупане, расходы на нотаря по договоренности и какие такие "документы" нужно собирать непонятно... короче пешите исчо есличё
Але деякі нотарі розкручують продаванів на один відсоток - і не повірите, дехто ведеться)
cherchiltank написав:В мене рил за 1 процент- переніс всі витрати по нотаріальному оформленню на покупця(іноді нотаріус вимагає 1 відсоток з продавця - якого в законі нема), зібрав і оплатив сам всі документи що вимагав покупець і всі документи по угоді, - посилав покупця і ріелтора замість мене коли вони починали качати права - думаю свій 1 відсоток він відробив)
какой то поток подсознания... если ПС более 3х лет при сделке по закону затраты 0% на продаване и 1% ПФ на покупане, расходы на нотаря по договоренности и какие такие "документы" нужно собирать непонятно... короче пешите исчо есличё
Але деякі нотарі розкручують продаванів на один відсоток - і не повірите, дехто ведеться)
Продаван платит 1% в пенсионный, а покупатель оплачивает 1%(обычно) услуги нотариуса (он его и находит). Еще есть т.н. услуги банка, для оформления типа безнальной сделки. А шоо?
smdtranz написав:В еще одном варианте риэлтор зарядил 20к комиссии авансом под залог его фоток с известными людьми. короче цирк, без разрешения выписываться без военкомата еще долго выбирать будет не из чего.
Это как? Ля буду верну, если продавцы не продадут?
ну там типа рыл продает хату, хозяева заграницей. им он декларирует 160, а продать пытается за 180. ну и 20 типа щас дайте, а то билеты покупать, они там далеко живут, то да се. об этом ессно объявили на просмотре уже, где и были посланы
Да, недавно для знакомых снимал квартиру на пару дней в доме со звездой. Первую бронь перезвонили и отменили, ибо в квартире прорвало канализацию. Забронировал вторую, все норм. В лифтах объявления о аварийном состоянии канализации, просьбы не бросать в унитаз ничего лишнего продублированы везде. Взывают к совести жильцов. Лифты новые в среднем подъезде, самы подъезды в ухоженном состоянии, чистые, камеры стоят. Жить можно, если бы коммуникации новые были. если кому интересно.
Hotab написав:cherchiltank , тут раніше була думка (і я з нею згоден) , що послуги рила завжди оплачує покупан. Є сума, яку хоче продаван. Все що вийшло більше, то покупан не зміг. Не зміг знайти сам, не зміг зробити роботу рила. Або не схотів. Навіть якщо формально платить рилу продавець, це означає що покупан не зміг сам вмовити продавана на цю суму і тому оплачує цю різницю рилу.
Это манипуляция обыкновенная. Продавец тупой и не понимает, что он мог просто поднять цену на сумму комиссии или не двигаться по цене во время торга. Ну а если покупатель лох и готов дать полную сумму и еще рылу положить в руки пачку баксов за посещение объекта и общих затратах на рекламу в 100 долларов, то кто же ему лекарь?