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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 чер, 2023 19:44
йцукен написав: Frant написав:
Ясновельможний пан, мабуть, скупить всі новобуди і недобуди Києва?
Чи хлоп переплутав вартість комісії з ціною об,єкта? В приступі бахвальства?
Для высококвалифицированного спеца это вполне себе позволительно.
4 раза в год отпуск на 2-х вот и выйдет 30к долл
Яких саме "високо....х спеціалістів"???
Можна перелік?
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Додано: Суб 10 чер, 2023 21:39
Amethyst написав:
Продаван платит 1% в пенсионный
стесняюсь спросить...но
сколько объектов продали?
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