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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10989109901099110992
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 19:44

  йцукен написав:
  Frant написав:Ясновельможний пан, мабуть, скупить всі новобуди і недобуди Києва? :P
Чи хлоп переплутав вартість комісії з ціною об,єкта? В приступі бахвальства? :mrgreen:

Для высококвалифицированного спеца это вполне себе позволительно.
4 раза в год отпуск на 2-х вот и выйдет 30к долл

Яких саме "високо....х спеціалістів"???
Можна перелік?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 21:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Amethyst написав:Продаван платит 1% в пенсионный

стесняюсь спросить...но
сколько объектов продали?
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 22:58

  Прохожий написав:
  Amethyst написав:Продаван платит 1% в пенсионный

стесняюсь спросить...но
сколько объектов продали?
:mrgreen:

Один.Ну чуток обшибся. Но у нас все миленько прошло, все довольны были в 20м году :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 23:19

  Frant написав:
  йцукен написав:
  Frant написав:Ясновельможний пан, мабуть, скупить всі новобуди і недобуди Києва? :P
Чи хлоп переплутав вартість комісії з ціною об,єкта? В приступі бахвальства? :mrgreen:

Для высококвалифицированного спеца это вполне себе позволительно.
4 раза в год отпуск на 2-х вот и выйдет 30к долл

Яких саме "високо....х спеціалістів"???
Можна перелік?

Решала при мэрии, тем более стооичной
Врач какой то высопоставленый типа нашего Рыженко
Газовик, обслуживаюший "эксклюзивно" газовые сети и дымоходы в сотнях домов через завязки в ГорОблгазе
Человек у которого есть маленькая фабрика с высокой добавленной стоимостью выходного продукта(кто его берёт и с какого - уже нюансы)
Просто любой хорошо раскрутившийся мебельшик, например мой одноклассник имеет мебельную фабрику и хорошо поднялся на вашем РЖН в последние лет 15, а одногруппник имеет франшизы типа "выпечка у дома доя всех" и поэтому уже не ездит на отдых на Ибицу, а обетонился на Корсике и Мальте(по цене 4/5К прелестей в топовых столичных домиках, это даже не лям куе)
Вариантов много, Реус тоже платил селянам мало, а харчи толкал по рыночным ценам и за кордон 146%.
За коллцентры и их хозяев промолчу...
барабашов
 
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