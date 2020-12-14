Яких саме "високо....х спеціалістів"???
Можна перелік?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 чер, 2023 19:44
Яких саме "високо....х спеціалістів"???
Можна перелік?
Додано: Суб 10 чер, 2023 21:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 10 чер, 2023 22:58
Додано: Суб 10 чер, 2023 23:19
Решала при мэрии, тем более стооичной
Врач какой то высопоставленый типа нашего Рыженко
Газовик, обслуживаюший "эксклюзивно" газовые сети и дымоходы в сотнях домов через завязки в ГорОблгазе
Человек у которого есть маленькая фабрика с высокой добавленной стоимостью выходного продукта(кто его берёт и с какого - уже нюансы)
Просто любой хорошо раскрутившийся мебельшик, например мой одноклассник имеет мебельную фабрику и хорошо поднялся на вашем РЖН в последние лет 15, а одногруппник имеет франшизы типа "выпечка у дома доя всех" и поэтому уже не ездит на отдых на Ибицу, а обетонился на Корсике и Мальте(по цене 4/5К прелестей в топовых столичных домиках, это даже не лям куе)
Вариантов много, Реус тоже платил селянам мало, а харчи толкал по рыночным ценам и за кордон 146%.
За коллцентры и их хозяев промолчу...
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