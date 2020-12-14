Яких саме "високо....х спеціалістів"???
Можна перелік?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 чер, 2023 19:44
Яких саме "високо....х спеціалістів"???
Можна перелік?
Додано: Суб 10 чер, 2023 21:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 10 чер, 2023 22:58
Додано: Суб 10 чер, 2023 23:19
Решала при мэрии, тем более стооичной
Врач какой то высопоставленый типа нашего Рыженко
Газовик, обслуживаюший "эксклюзивно" газовые сети и дымоходы в сотнях домов через завязки в ГорОблгазе
Человек у которого есть маленькая фабрика с высокой добавленной стоимостью выходного продукта(кто его берёт и с какого - уже нюансы)
Просто любой хорошо раскрутившийся мебельшик, например мой одноклассник имеет мебельную фабрику и хорошо поднялся на вашем РЖН в последние лет 15, а одногруппник имеет франшизы типа "выпечка у дома доя всех" и поэтому уже не ездит на отдых на Ибицу, а обетонился на Корсике и Мальте(по цене 4/5К прелестей в топовых столичных домиках, это даже не лям куе)
Вариантов много, Реус тоже платил селянам мало, а харчи толкал по рыночным ценам и за кордон 146%.
За коллцентры и их хозяев промолчу...
Додано: Нед 11 чер, 2023 00:09
Я как раз платил своим работникам достойные зарплаты, и я их озвучивал в свое время. Профессиональный работник стоит дорого, даже если он из села. Более того, за мой счет они учились за границей, т. к. обслуживали дорогую технику. В наших ПТУ такому не научат. Даже Франт не верил, и утверждал, что таких зарплат у высококвалифицированных комбайнеров не бывает. А ваши фантазии подтверждают мое мнение, что состоятельных и предприимчивых людей не любят все, кто не доволен своей жизнью и думают, что проклятый капиталист виновен во всех их бедах. И неважно как он заработал свой капитал, пилил бюджет или как я ночевал в полях несколько месяцев подряд в сезон, теряя здоровье - всех одинаково ненавидят.
Востаннє редагувалось reus в Нед 11 чер, 2023 00:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 чер, 2023 00:14
Решала при мэрии, тем более стооичной
Врач какой то высопоставленый типа нашего Рыженко
Газовик, обслуживаюший "эксклюзивно" газовые сети и дымоходы в сотнях домов через завязки в ГорОблгазе
Человек у которого есть маленькая фабрика с высокой добавленной стоимостью выходного продукта(кто его берёт и с какого - уже нюансы)
Просто любой хорошо раскрутившийся мебельшик, например мой одноклассник имеет мебельную фабрику и хорошо поднялся на вашем РЖН в последние лет 15, а одногруппник имеет франшизы типа "выпечка у дома доя всех" и поэтому уже не ездит на отдых на Ибицу, а обетонился на Корсике и Мальте(по цене 4/5К прелестей в топовых столичных домиках, это даже не лям куе)
Вариантов много, Реус тоже платил селянам мало, а харчи толкал по рыночным ценам и за кордон 146%.
За коллцентры и их хозяев промолчу...[/quote]
Библиотекарша(зав архивом) во Львском полутехе при ЗП баксов 30 в месяц в 98 году, выдававшая студикам на посмотреть (сроком на две недели) дипломные проекты прошлых лет за 40 баксов штучка. Очередь стояла. 😎
Додано: Нед 11 чер, 2023 00:22
Додано: Нед 11 чер, 2023 07:26
Не сезон почти пол года, ежегодно, длился...
Додано: Нед 11 чер, 2023 12:06
It, ленлорди та держслужбовці)
Додано: Нед 11 чер, 2023 13:09
В ІТ середня якраз 2,5 куе, але щось не віриться що ІТ-шники всю річну ЗП просирають тільки на відпустку.
Мало того, деякі економлять на відпустках, щоб потім лендлордів не кормити.
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