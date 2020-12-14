Додано: Нед 11 чер, 2023 00:14

барабашов написав: Frant написав: Для высококвалифицированного спеца это вполне себе позволительно.

4 раза в год отпуск на 2-х вот и выйдет 30к долл Для высококвалифицированного спеца это вполне себе позволительно.4 раза в год отпуск на 2-х вот и выйдет 30к долл

Яких саме "високо....х спеціалістів"???

Можна перелік? Яких саме "високо....х спеціалістів"???Можна перелік?

Решала при мэрии, тем более стооичнойВрач какой то высопоставленый типа нашего РыженкоГазовик, обслуживаюший "эксклюзивно" газовые сети и дымоходы в сотнях домов через завязки в ГорОблгазеЧеловек у которого есть маленькая фабрика с высокой добавленной стоимостью выходного продукта(кто его берёт и с какого - уже нюансы)Просто любой хорошо раскрутившийся мебельшик, например мой одноклассник имеет мебельную фабрику и хорошо поднялся на вашем РЖН в последние лет 15, а одногруппник имеет франшизы типа "выпечка у дома доя всех" и поэтому уже не ездит на отдых на Ибицу, а обетонился на Корсике и Мальте(по цене 4/5К прелестей в топовых столичных домиках, это даже не лям куе)Вариантов много, Реус тоже платил селянам мало, а харчи толкал по рыночным ценам и за кордон 146%.За коллцентры и их хозяев промолчу...[/quote]Библиотекарша(зав архивом) во Львском полутехе при ЗП баксов 30 в месяц в 98 году, выдававшая студикам на посмотреть (сроком на две недели) дипломные проекты прошлых лет за 40 баксов штучка. Очередь стояла. 😎