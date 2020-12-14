|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 чер, 2023 13:13
BIGor написав: cherchiltank написав: Frant написав:
Яких саме "високо....х спеціалістів"???
Можна перелік?
It, ленлорди та держслужбовці)
В ІТ середня якраз 2,5 куе, але щось не віриться що ІТ-шники всю річну ЗП просирають тільки на відпустку.
Мало того, деякі економлять на відпустках, щоб потім лендлордів не кормити.
Навіть з доходом 5к в міс, витратити половину на відпустки готові не тільки лиш усі. Але не будемо заважати пану тішити своє самолюбство, занавіски ще не всі мокрі
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33157
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1392 раз.
- Подякували: 7746 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23859
|16159720
|
|
|1211
|5307657
|
|
|3
|5688
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|