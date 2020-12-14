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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10990109911099210993
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 13:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  cherchiltank написав:
  Frant написав:Яких саме "високо....х спеціалістів"???
Можна перелік?

It, ленлорди та держслужбовці)

В ІТ середня якраз 2,5 куе, але щось не віриться що ІТ-шники всю річну ЗП просирають тільки на відпустку.
Мало того, деякі економлять на відпустках, щоб потім лендлордів не кормити.
Навіть з доходом 5к в міс, витратити половину на відпустки готові не тільки лиш усі. Але не будемо заважати пану тішити своє самолюбство, занавіски ще не всі мокрі
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 21:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Прохожий написав:у меня таун в Лигурии

Оце так комінг-аут від прокурора!
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 21:56

  Frant написав:
  йцукен написав:
  Frant написав:Ясновельможний пан, мабуть, скупить всі новобуди і недобуди Києва? :P
Чи хлоп переплутав вартість комісії з ціною об,єкта? В приступі бахвальства? :mrgreen:

Для высококвалифицированного спеца это вполне себе позволительно.
4 раза в год отпуск на 2-х вот и выйдет 30к долл

Яких саме "високо....х спеціалістів"???
Можна перелік?

Врачи, те которые нормальные.
менеджмент компаний от 500 сотрудников.
IT-спецы с 6+ лет опыта

первое, что пришло в голову.
йцукен
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:01

  BIGor написав:В ІТ середня якраз 2,5 куе, але щось не віриться що ІТ-шники всю річну ЗП просирають тільки на відпустку.
Мало того, деякі економлять на відпустках, щоб потім лендлордів не кормити.

Это средняя по больнице.
Есть большое количество ребят транжир, у которых вообще нет цели купить бетон или накопить деньги.
йцукен
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:12

  йцукен написав:
  BIGor написав:В ІТ середня якраз 2,5 куе, але щось не віриться що ІТ-шники всю річну ЗП просирають тільки на відпустку.
Мало того, деякі економлять на відпустках, щоб потім лендлордів не кормити.

Это средняя по больнице.
Есть большое количество ребят транжир, у которых вообще нет цели купить бетон или накопить деньги.

Такі теж є, але з тих людей що знаю - у більшості ціль - власне житло. Навіть деякі стають лендлордами (ну це коли поріг входу на КРЖН був менший).
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:18

  BIGor написав:
  йцукен написав:
  BIGor написав:В ІТ середня якраз 2,5 куе, але щось не віриться що ІТ-шники всю річну ЗП просирають тільки на відпустку.
Мало того, деякі економлять на відпустках, щоб потім лендлордів не кормити.

Это средняя по больнице.
Есть большое количество ребят транжир, у которых вообще нет цели купить бетон или накопить деньги.

Такі теж є, але з тих людей що знаю - у більшості ціль - власне житло. Навіть деякі стають лендлордами (ну це коли поріг входу на КРЖН був менший).

Смотри
Условный хороший программер идет работать в 18-19 лет.
И в условные 22-24 года он сам покупает себе жилье + ремонт.
А дальше что?
ЗП еще растет, в 20-21 вообще был взрыв по росту ЗП и спросу на программеров.
Вот ребята и катаются по 4 раза в год в разные уголки планеты и кайфуют, тратят ЗП в 0 и не жалеют.
Это же не пенсы в НИИ Говна И Торфа, у которых аренда наследных хрущей, это 70% их месячного дохода.
йцукен
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  йцукен написав:Условный хороший программер идет работать в 18-19 лет.
И в условные 22-24 года он сам покупает себе жилье + ремонт.

Це зразу після школи? Щось Ви попутали.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У мене тільки одне питання - хто купляв бетон по 150-400 тисяч у 2007 коли айті взагалі не був драйвером, якийсь форум ніщейобів а не фінансів)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:33

  BIGor написав:
  йцукен написав:Условный хороший программер идет работать в 18-19 лет.
И в условные 22-24 года он сам покупает себе жилье + ремонт.

Це зразу після школи? Щось Ви попутали.

да, именно сразу после школы\1 семестра\курса.
Это именно хорошие ребята.
йцукен
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:41

  BIGor написав:
  йцукен написав:
  BIGor написав:В ІТ середня якраз 2,5 куе, але щось не віриться що ІТ-шники всю річну ЗП просирають тільки на відпустку.
Мало того, деякі економлять на відпустках, щоб потім лендлордів не кормити.

Это средняя по больнице.
Есть большое количество ребят транжир, у которых вообще нет цели купить бетон или накопить деньги.

Такі теж є, але з тих людей що знаю - у більшості ціль - власне житло. Навіть деякі стають лендлордами (ну це коли поріг входу на КРЖН був менший).

Менший чим коли?
Від ковіду до 24.02.22 виросли ціни КРЖН, але і з.п. теж виросли.
А після 24.02.22 ціни на КРЖН просіли, а в ІТ з.п. не просіли, хоча кількість працюючих ІТників тут зменшилася.
flyman
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