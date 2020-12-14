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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 чер, 2023 13:13
BIGor написав: cherchiltank написав: Frant написав:
Яких саме "високо....х спеціалістів"???
Можна перелік?
It, ленлорди та держслужбовці)
В ІТ середня якраз 2,5 куе, але щось не віриться що ІТ-шники всю річну ЗП просирають тільки на відпустку.
Мало того, деякі економлять на відпустках, щоб потім лендлордів не кормити.
Навіть з доходом 5к в міс, витратити половину на відпустки готові не тільки лиш усі. Але не будемо заважати пану тішити своє самолюбство, занавіски ще не всі мокрі
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Додано: Нед 11 чер, 2023 21:56
Frant написав: йцукен написав: Frant написав:
Ясновельможний пан, мабуть, скупить всі новобуди і недобуди Києва?
Чи хлоп переплутав вартість комісії з ціною об,єкта? В приступі бахвальства?
Для высококвалифицированного спеца это вполне себе позволительно.
4 раза в год отпуск на 2-х вот и выйдет 30к долл
Яких саме "високо....х спеціалістів"???
Можна перелік?
Врачи, те которые нормальные.
менеджмент компаний от 500 сотрудников.
IT-спецы с 6+ лет опыта
первое, что пришло в голову.
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Додано: Нед 11 чер, 2023 22:01
BIGor написав:
В ІТ середня якраз 2,5 куе, але щось не віриться що ІТ-шники всю річну ЗП просирають тільки на відпустку.
Мало того, деякі економлять на відпустках, щоб потім лендлордів не кормити.
Это средняя по больнице.
Есть большое количество ребят транжир, у которых вообще нет цели купить бетон или накопить деньги.
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Додано: Нед 11 чер, 2023 22:12
йцукен написав: BIGor написав:
В ІТ середня якраз 2,5 куе, але щось не віриться що ІТ-шники всю річну ЗП просирають тільки на відпустку.
Мало того, деякі економлять на відпустках, щоб потім лендлордів не кормити.
Это средняя по больнице.
Есть большое количество ребят транжир, у которых вообще нет цели купить бетон или накопить деньги.
Такі теж є, але з тих людей що знаю - у більшості ціль - власне житло. Навіть деякі стають лендлордами (ну це коли поріг входу на КРЖН був менший).
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Додано: Нед 11 чер, 2023 22:32
У мене тільки одне питання - хто купляв бетон по 150-400 тисяч у 2007 коли айті взагалі не був драйвером, якийсь форум ніщейобів а не фінансів)
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Додано: Нед 11 чер, 2023 22:41
BIGor написав: йцукен написав: BIGor написав:
В ІТ середня якраз 2,5 куе, але щось не віриться що ІТ-шники всю річну ЗП просирають тільки на відпустку.
Мало того, деякі економлять на відпустках, щоб потім лендлордів не кормити.
Это средняя по больнице.
Есть большое количество ребят транжир, у которых вообще нет цели купить бетон или накопить деньги.
Такі теж є, але з тих людей що знаю - у більшості ціль - власне житло. Навіть деякі стають лендлордами (ну це коли поріг входу на КРЖН був менший
).
Менший чим коли?
Від ковіду до 24.02.22 виросли ціни КРЖН, але і з.п. теж виросли.
А після 24.02.22 ціни на КРЖН просіли, а в ІТ з.п. не просіли, хоча кількість працюючих ІТників тут зменшилася.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 08:15
flyman написав: BIGor написав:
Такі теж є, але з тих людей що знаю - у більшості ціль - власне житло. Навіть деякі стають лендлордами (ну це коли поріг входу на КРЖН був менший
).
Менший чим коли?
Від ковіду до 24.02.22 виросли ціни КРЖН, але і з.п. теж виросли.
А після 24.02.22 ціни на КРЖН просіли, а в ІТ з.п. не просіли, хоча кількість працюючих ІТників тут зменшилася.
Стояк круш по 25 куе
(С)
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Додано: Пон 12 чер, 2023 09:08
cherchiltank написав:
... хто купляв бетон по 150-400 тисяч у 2007 коли айті взагалі не був драйвером...
Хіба не торгаші з базару?
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Додано: Пон 12 чер, 2023 09:09
cherchiltank написав:
У мене тільки одне питання - хто купляв бетон по 150-400 тисяч у 2007 коли айті взагалі не був драйвером, якийсь форум ніщейобів а не фінансів)
Пану-власнику неохруща в прикиєвських Єпенях - потрібно звертатись на форуми мільйонерів.
Думаю, вони мусять десь бути.
П.С. На бензин - не доводиться у друзів позичати, до зарплати?
cherchiltank написав:
У мене тільки одне питання
Пихи у тебе вистачить на барона чи графа.
З якого села родом?
Дід і баба - донині тримають козу і свиней?
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 12 чер, 2023 09:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 09:11
йцукен написав: Frant написав: йцукен написав:
Для высококвалифицированного спеца это вполне себе позволительно.
4 раза в год отпуск на 2-х вот и выйдет 30к долл
Яких саме "високо....х спеціалістів"???
Можна перелік?
Врачи, те которые нормальные.
менеджмент компаний от 500 сотрудников.
IT-спецы с 6+ лет опыта
первое, что пришло в голову.
Забули парковщиків, трактористів і т.п.
______________
З українськими лікарями - мали справу????
Категорично не рекомендую.
Рівень знань і навиків - набагато, набагато гірший, ніж у лікарів радянської епохи.
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