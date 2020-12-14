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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10991109921099310994>
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 13:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  cherchiltank написав:
  Frant написав:Яких саме "високо....х спеціалістів"???
Можна перелік?

It, ленлорди та держслужбовці)

В ІТ середня якраз 2,5 куе, але щось не віриться що ІТ-шники всю річну ЗП просирають тільки на відпустку.
Мало того, деякі економлять на відпустках, щоб потім лендлордів не кормити.
Навіть з доходом 5к в міс, витратити половину на відпустки готові не тільки лиш усі. Але не будемо заважати пану тішити своє самолюбство, занавіски ще не всі мокрі
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 21:56

  Frant написав:
  йцукен написав:
  Frant написав:Ясновельможний пан, мабуть, скупить всі новобуди і недобуди Києва? :P
Чи хлоп переплутав вартість комісії з ціною об,єкта? В приступі бахвальства? :mrgreen:

Для высококвалифицированного спеца это вполне себе позволительно.
4 раза в год отпуск на 2-х вот и выйдет 30к долл

Яких саме "високо....х спеціалістів"???
Можна перелік?

Врачи, те которые нормальные.
менеджмент компаний от 500 сотрудников.
IT-спецы с 6+ лет опыта

первое, что пришло в голову.
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:01

  BIGor написав:В ІТ середня якраз 2,5 куе, але щось не віриться що ІТ-шники всю річну ЗП просирають тільки на відпустку.
Мало того, деякі економлять на відпустках, щоб потім лендлордів не кормити.

Это средняя по больнице.
Есть большое количество ребят транжир, у которых вообще нет цели купить бетон или накопить деньги.
йцукен
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:12

  йцукен написав:
  BIGor написав:В ІТ середня якраз 2,5 куе, але щось не віриться що ІТ-шники всю річну ЗП просирають тільки на відпустку.
Мало того, деякі економлять на відпустках, щоб потім лендлордів не кормити.

Это средняя по больнице.
Есть большое количество ребят транжир, у которых вообще нет цели купить бетон или накопить деньги.

Такі теж є, але з тих людей що знаю - у більшості ціль - власне житло. Навіть деякі стають лендлордами (ну це коли поріг входу на КРЖН був менший).
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У мене тільки одне питання - хто купляв бетон по 150-400 тисяч у 2007 коли айті взагалі не був драйвером, якийсь форум ніщейобів а не фінансів)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:41

  BIGor написав:
  йцукен написав:
  BIGor написав:В ІТ середня якраз 2,5 куе, але щось не віриться що ІТ-шники всю річну ЗП просирають тільки на відпустку.
Мало того, деякі економлять на відпустках, щоб потім лендлордів не кормити.

Это средняя по больнице.
Есть большое количество ребят транжир, у которых вообще нет цели купить бетон или накопить деньги.

Такі теж є, але з тих людей що знаю - у більшості ціль - власне житло. Навіть деякі стають лендлордами (ну це коли поріг входу на КРЖН був менший).

Менший чим коли?
Від ковіду до 24.02.22 виросли ціни КРЖН, але і з.п. теж виросли.
А після 24.02.22 ціни на КРЖН просіли, а в ІТ з.п. не просіли, хоча кількість працюючих ІТників тут зменшилася.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 08:15

  flyman написав:
  BIGor написав:Такі теж є, але з тих людей що знаю - у більшості ціль - власне житло. Навіть деякі стають лендлордами (ну це коли поріг входу на КРЖН був менший).

Менший чим коли?
Від ковіду до 24.02.22 виросли ціни КРЖН, але і з.п. теж виросли.
А після 24.02.22 ціни на КРЖН просіли, а в ІТ з.п. не просіли, хоча кількість працюючих ІТників тут зменшилася.

Стояк круш по 25 куе (С)
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 09:08

  cherchiltank написав:... хто купляв бетон по 150-400 тисяч у 2007 коли айті взагалі не був драйвером...

Хіба не торгаші з базару?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 09:09

  cherchiltank написав:У мене тільки одне питання - хто купляв бетон по 150-400 тисяч у 2007 коли айті взагалі не був драйвером, якийсь форум ніщейобів а не фінансів)

Пану-власнику неохруща в прикиєвських Єпенях - потрібно звертатись на форуми мільйонерів.
Думаю, вони мусять десь бути.

П.С. На бензин - не доводиться у друзів позичати, до зарплати?
  cherchiltank написав:У мене тільки одне питання

Пихи у тебе вистачить на барона чи графа.
Варто купити титул, це недорого для тебе))))
З якого села родом? :mrgreen:
Дід і баба - донині тримають козу і свиней?
Востаннє редагувалось Frant в Пон 12 чер, 2023 10:09, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 09:59

  Frant написав:
  cherchiltank написав:У мене тільки одне питання - хто купляв бетон по 150-400 тисяч у 2007 коли айті взагалі не був драйвером, якийсь форум ніщейобів а не фінансів)

Пану-власнику неохруща в прикиєвських Єпенях - потрібно звертатись на форуми мільйонерів.
Думаю, вони мусять десь бути.

П.С. На бензин - не доводиться у друзів позичати, до зарплати?

Колись читав інтерв'ю власника мережі стоматології Заблоцького(думаю, що вже мільйонера), там він описував, що був такий бідний, що позичав 5 баксів на бензину, бо не було на чому доїхати додому-врізалось в пам'ять, хоч досить давно читав), а потім мабуть померла тітка в Канаді...😏
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