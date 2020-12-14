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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10991109921099310994
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 10:32

  fler написав:
  cherchiltank написав:... хто купляв бетон по 150-400 тисяч у 2007 коли айті взагалі не був драйвером...

Хіба не торгаші з базару?

Неее
Мы слишком долго копили наши кирпичики чтоб так бездумно их просирать
Хотя обманываю, в новострой 4-5-...К и личные виллы на Орели/Самаре/Днепре и побольше вкладывали, но то ж для себя, любимых, не заради комфорта Сержиков...
Кто ж знал,что сперва Ющенко всё просрёт, а потом Батон с кассой просто сбежит?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 10:38

  Bolt написав:
  Frant написав:
  cherchiltank написав:У мене тільки одне питання - хто купляв бетон по 150-400 тисяч у 2007 коли айті взагалі не був драйвером, якийсь форум ніщейобів а не фінансів)

Пану-власнику неохруща в прикиєвських Єпенях - потрібно звертатись на форуми мільйонерів.
Думаю, вони мусять десь бути.

П.С. На бензин - не доводиться у друзів позичати, до зарплати?

Колись читав інтерв'ю власника мережі стоматології Заблоцького(думаю, що вже мільйонера), там він описував, що був такий бідний, що позичав 5 баксів на бензину, бо не було на чому доїхати додому-врізалось в пам'ять, хоч досить давно читав), а потім мабуть померла тітка в Канаді...😏

Это он так бедствовал в интернатуре, а старую Волгу на карбе с расходом 20л в городе ему оставил в наследство дедушка-честнейшмй завскладом спецпайков при горкоме партии? Лет Заблоцкому то сколько?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 11:02

  барабашов написав:
  Bolt написав:
  Frant написав:Пану-власнику неохруща в прикиєвських Єпенях - потрібно звертатись на форуми мільйонерів.
Думаю, вони мусять десь бути.

П.С. На бензин - не доводиться у друзів позичати, до зарплати?

Колись читав інтерв'ю власника мережі стоматології Заблоцького(думаю, що вже мільйонера), там він описував, що був такий бідний, що позичав 5 баксів на бензину, бо не було на чому доїхати додому-врізалось в пам'ять, хоч досить давно читав), а потім мабуть померла тітка в Канаді...😏

Это он так бедствовал в интернатуре, а старую Волгу на карбе с расходом 20л в городе ему оставил в наследство дедушка-честнейшмй завскладом спецпайков при горкоме партии? Лет Заблоцкому то сколько?

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97% ... 0%B8%D1%87
Bolt
 
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