Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:... хто купляв бетон по 150-400 тисяч у 2007 коли айті взагалі не був драйвером...
Хіба не торгаші з базару?
Неее Мы слишком долго копили наши кирпичики чтоб так бездумно их просирать Хотя обманываю, в новострой 4-5-...К и личные виллы на Орели/Самаре/Днепре и побольше вкладывали, но то ж для себя, любимых, не заради комфорта Сержиков... Кто ж знал,что сперва Ющенко всё просрёт, а потом Батон с кассой просто сбежит?
cherchiltank написав:У мене тільки одне питання - хто купляв бетон по 150-400 тисяч у 2007 коли айті взагалі не був драйвером, якийсь форум ніщейобів а не фінансів)
Пану-власнику неохруща в прикиєвських Єпенях - потрібно звертатись на форуми мільйонерів. Думаю, вони мусять десь бути.
П.С. На бензин - не доводиться у друзів позичати, до зарплати?
Колись читав інтерв'ю власника мережі стоматології Заблоцького(думаю, що вже мільйонера), там він описував, що був такий бідний, що позичав 5 баксів на бензину, бо не було на чому доїхати додому-врізалось в пам'ять, хоч досить давно читав), а потім мабуть померла тітка в Канаді...😏
Это он так бедствовал в интернатуре, а старую Волгу на карбе с расходом 20л в городе ему оставил в наследство дедушка-честнейшмй завскладом спецпайков при горкоме партии? Лет Заблоцкому то сколько?
Frant написав:Пану-власнику неохруща в прикиєвських Єпенях - потрібно звертатись на форуми мільйонерів. Думаю, вони мусять десь бути.
П.С. На бензин - не доводиться у друзів позичати, до зарплати?
Колись читав інтерв'ю власника мережі стоматології Заблоцького(думаю, що вже мільйонера), там він описував, що був такий бідний, що позичав 5 баксів на бензину, бо не було на чому доїхати додому-врізалось в пам'ять, хоч досить давно читав), а потім мабуть померла тітка в Канаді...😏
Это он так бедствовал в интернатуре, а старую Волгу на карбе с расходом 20л в городе ему оставил в наследство дедушка-честнейшмй завскладом спецпайков при горкоме партии? Лет Заблоцкому то сколько?