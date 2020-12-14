Хіба не торгаші з базару?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 чер, 2023 09:08
Додано: Пон 12 чер, 2023 10:32
Неее
Мы слишком долго копили наши кирпичики чтоб так бездумно их просирать
Хотя обманываю, в новострой 4-5-...К и личные виллы на Орели/Самаре/Днепре и побольше вкладывали, но то ж для себя, любимых, не заради комфорта Сержиков...
Кто ж знал,что сперва Ющенко всё просрёт, а потом Батон с кассой просто сбежит?
Додано: Пон 12 чер, 2023 11:16
cherchiltank
по факту банки купляли, бо була валютна низьковідсоткова іпотека, яка і призвела до гостінок по 100 тис $
Віддавала потім вся країна через популістські схеми реструктуризвції валютних кредитів.
Кредитами цими користались юристи-економісти, на айтишників до 2009 дивилися як на придурків-альтруїстів
Додано: Пон 12 чер, 2023 11:25
За темою.
"Вторинка" КРЖН на периферії (Святошино, Лісовий масив, ДВРЗ) - потихеньку знову просідає в ціні.
Додано: Пон 12 чер, 2023 11:58
Додано: Пон 12 чер, 2023 12:06
Додано: Пон 12 чер, 2023 12:38
Bolt
"Решала при мэрии, тем более стооичной
Врач какой то высопоставленый типа нашего Рыженко
Газовик, обслуживаюший "эксклюзивно" газовые сети и дымоходы в сотнях домов через завязки в ГорОблгазе
Человек у которого есть маленькая фабрика с высокой добавленной стоимостью выходного продукта(кто его берёт и с какого - уже нюансы)
Просто любой хорошо раскрутившийся мебельшик, например мой одноклассник имеет мебельную фабрику и хорошо поднялся на вашем РЖН в последние лет 15, а одногруппник имеет франшизы типа "выпечка у дома доя всех" и поэтому уже не ездит на отдых на Ибицу, а обетонился на Корсике и Мальте(по цене 4/5К прелестей в топовых столичных домиках, это даже не лям куе)
Вариантов много, Реус тоже платил селянам мало, а харчи толкал по рыночным ценам и за кордон 146%.
За коллцентры и их хозяев промолчу...[/quote]
Библиотекарша(зав архивом) во Львском полутехе при ЗП баксов 30 в месяц в 98 году, выдававшая студикам на посмотреть (сроком на две недели) дипломные проекты прошлых лет за 40 баксов штучка. Очередь стояла. "
Я не бачу в цьому переліку жодного висококваліфікованого спеціаліста.
Жодного математика, фізика, хіміка, інженера.
Жодного модного ІТшника.
В Швеції у професора ЗП вища, ніж ЗП стоматолога.
Саме тому Швеція виробляє автомобілі, танки, САУ, сверхзвукові літаки і ракети.
Україна - ні!
П.С. Професори в Швеції справжні, не рівня українській гуманітарщині, яка покупляла собі дипломи.
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