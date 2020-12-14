Додано: Пон 12 чер, 2023 12:38

"Решала при мэрии, тем более стооичнойВрач какой то высопоставленый типа нашего РыженкоГазовик, обслуживаюший "эксклюзивно" газовые сети и дымоходы в сотнях домов через завязки в ГорОблгазеЧеловек у которого есть маленькая фабрика с высокой добавленной стоимостью выходного продукта(кто его берёт и с какого - уже нюансы)Просто любой хорошо раскрутившийся мебельшик, например мой одноклассник имеет мебельную фабрику и хорошо поднялся на вашем РЖН в последние лет 15, а одногруппник имеет франшизы типа "выпечка у дома доя всех" и поэтому уже не ездит на отдых на Ибицу, а обетонился на Корсике и Мальте(по цене 4/5К прелестей в топовых столичных домиках, это даже не лям куе)Вариантов много, Реус тоже платил селянам мало, а харчи толкал по рыночным ценам и за кордон 146%.За коллцентры и их хозяев промолчу...[/quote]Библиотекарша(зав архивом) во Львском полутехе при ЗП баксов 30 в месяц в 98 году, выдававшая студикам на посмотреть (сроком на две недели) дипломные проекты прошлых лет за 40 баксов штучка. Очередь стояла. "Я не бачу в цьому переліку жодного висококваліфікованого спеціаліста.Жодного математика, фізика, хіміка, інженера.Жодного модного ІТшника.Саме тому Швеція виробляє автомобілі, танки, САУ, сверхзвукові літаки і ракети.Україна - ні!П.С. Професори в Швеції справжні, не рівня українській гуманітарщині, яка покупляла собі дипломи.