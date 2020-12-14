RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10989109901099110992
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 09:08

  cherchiltank написав:... хто купляв бетон по 150-400 тисяч у 2007 коли айті взагалі не був драйвером...

Хіба не торгаші з базару?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3872
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1125 раз.
Подякували: 1285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 10:32

  fler написав:
  cherchiltank написав:... хто купляв бетон по 150-400 тисяч у 2007 коли айті взагалі не був драйвером...

Хіба не торгаші з базару?

Неее
Мы слишком долго копили наши кирпичики чтоб так бездумно их просирать
Хотя обманываю, в новострой 4-5-...К и личные виллы на Орели/Самаре/Днепре и побольше вкладывали, но то ж для себя, любимых, не заради комфорта Сержиков...
Кто ж знал,что сперва Ющенко всё просрёт, а потом Батон с кассой просто сбежит?
барабашов
 
Повідомлень: 3225
З нами з: 16.06.15
Подякував: 249 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 11:16

cherchiltank
по факту банки купляли, бо була валютна низьковідсоткова іпотека, яка і призвела до гостінок по 100 тис $
Віддавала потім вся країна через популістські схеми реструктуризвції валютних кредитів.
Кредитами цими користались юристи-економісти, на айтишників до 2009 дивилися як на придурків-альтруїстів
fox767676
 
Повідомлень: 575
З нами з: 13.06.20
Подякував: 235 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 11:25

За темою.
"Вторинка" КРЖН на периферії (Святошино, Лісовий масив, ДВРЗ) - потихеньку знову просідає в ціні.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23238
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1547 раз.
Подякували: 2465 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 11:58

  Frant написав:За темою.
"Вторинка" КРЖН на периферії (Святошино, Лісовий масив, ДВРЗ) - потихеньку знову просідає в ціні.

враховуючі всі фактори - просадка мінімальна, чогось натовпу клієнтів вже 1.5 місяця нема
Феодал
 
Повідомлень: 370
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 15:43

  барабашов написав:
  fler написав:
  cherchiltank написав:... хто купляв бетон по 150-400 тисяч у 2007 коли айті взагалі не був драйвером...

Хіба не торгаші з базару?

Неее
Мы слишком долго копили наши кирпичики чтоб так бездумно их просирать
Хотя обманываю, в новострой 4-5-...К и личные виллы на Орели/Самаре/Днепре и побольше вкладывали, но то ж для себя, любимых, не заради комфорта Сержиков...
Кто ж знал,что сперва Ющенко всё просрёт, а потом Батон с кассой просто сбежит?

Це не Ющенко все просрав, це наш мудрий народ. А Ющенко був першим президентом, який не тримався за своє крісло руками та ногами. Народ вирішив що це слабкість і обрав Овоча.
airmax78
 
Заблокований
Повідомлень: 42438
З нами з: 25.10.12
Подякував: 966 раз.
Подякували: 5204 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 05:37

  fox767676 написав:cherchiltank
по факту банки купляли, бо була валютна низьковідсоткова іпотека, яка і призвела до гостінок по 100 тис $
Віддавала потім вся країна через популістські схеми реструктуризвції валютних кредитів.
Кредитами цими користались юристи-економісти, на айтишників до 2009 дивилися як на придурків-альтруїстів


Справедливости ради надо отметить, что была и другая крайность - депозиты в овнобанках по 30% годовых.
И жадность этих людей оплатили все. И кто к этому имел отношение и кто не имел.
Вместо того, чтобы выплатить депозиты в том объеме, который имел ФГВФЛ, начали накачивать свеженапечатанным рефинансом, который тут-же щел на валютный рынок, взвинчивая курс.
История ВыеАБи-банка куда как показательна.
А еще Дельта была и другие.
Это-ли не популизм?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14807
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7723 раз.
Подякували: 4717 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 15:09

rjkz Нет.
Это была раздача денег особо приближенным.
НБУ знал, что делает и зачем.
Там не идиоты сидят.
йцукен
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6845
З нами з: 23.08.13
Подякував: 218 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10989109901099110992
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2384, 2385, 2386
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23859 16160507
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 чер, 2023 15:21
tzeery608
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5307730
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5692
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.