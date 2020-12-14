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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 чер, 2023 09:08
cherchiltank написав:
... хто купляв бетон по 150-400 тисяч у 2007 коли айті взагалі не був драйвером...
Хіба не торгаші з базару?
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fler
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Додано: Пон 12 чер, 2023 10:32
fler написав: cherchiltank написав:
... хто купляв бетон по 150-400 тисяч у 2007 коли айті взагалі не був драйвером...
Хіба не торгаші з базару?
Неее
Мы слишком долго копили наши кирпичики чтоб так бездумно их просирать
Хотя обманываю, в новострой 4-5-...К и личные виллы на Орели/Самаре/Днепре и побольше вкладывали, но то ж для себя, любимых, не заради комфорта Сержиков...
Кто ж знал,что сперва Ющенко всё просрёт, а потом Батон с кассой просто сбежит?
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барабашов
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Додано: Пон 12 чер, 2023 11:16
cherchiltank
по факту банки купляли, бо була валютна низьковідсоткова іпотека, яка і призвела до гостінок по 100 тис $
Віддавала потім вся країна через популістські схеми реструктуризвції валютних кредитів.
Кредитами цими користались юристи-економісти, на айтишників до 2009 дивилися як на придурків-альтруїстів
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fox767676
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Додано: Пон 12 чер, 2023 11:25
За темою.
"Вторинка" КРЖН на периферії (Святошино, Лісовий масив, ДВРЗ) - потихеньку знову просідає в ціні.
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Frant
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Додано: Пон 12 чер, 2023 11:58
Frant написав:
За темою.
"Вторинка" КРЖН на периферії (Святошино, Лісовий масив, ДВРЗ) - потихеньку знову просідає в ціні.
враховуючі всі фактори - просадка мінімальна, чогось натовпу клієнтів вже 1.5 місяця нема
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Додано: Пон 12 чер, 2023 15:43
барабашов написав: fler написав: cherchiltank написав:
... хто купляв бетон по 150-400 тисяч у 2007 коли айті взагалі не був драйвером...
Хіба не торгаші з базару?
Неее
Мы слишком долго копили наши кирпичики чтоб так бездумно их просирать
Хотя обманываю, в новострой 4-5-...К и личные виллы на Орели/Самаре/Днепре и побольше вкладывали, но то ж для себя, любимых, не заради комфорта Сержиков...
Кто ж знал,что сперва Ющенко всё просрёт, а потом Батон с кассой просто сбежит?
Це не Ющенко все просрав, це наш мудрий народ. А Ющенко був першим президентом, який не тримався за своє крісло руками та ногами. Народ вирішив що це слабкість і обрав Овоча.
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Додано: Вів 13 чер, 2023 05:37
fox767676 написав:
cherchiltank
по факту банки купляли, бо була валютна низьковідсоткова іпотека, яка і призвела до гостінок по 100 тис $
Віддавала потім вся країна через популістські схеми реструктуризвції валютних кредитів.
Кредитами цими користались юристи-економісти, на айтишників до 2009 дивилися як на придурків-альтруїстів
Справедливости ради надо отметить, что была и другая крайность - депозиты в овнобанках по 30% годовых.
И жадность этих людей оплатили все. И кто к этому имел отношение и кто не имел.
Вместо того, чтобы выплатить депозиты в том объеме, который имел ФГВФЛ, начали накачивать свеженапечатанным рефинансом, который тут-же щел на валютный рынок, взвинчивая курс.
История ВыеАБи-банка куда как показательна.
А еще Дельта была и другие.
Это-ли не популизм?
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Додано: Вів 13 чер, 2023 18:21
Как там с прайсом на прелесть со скрытыми плинтусами. Растет?
А то как-то на работе замотался, совсем отстал от жизни.
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antey1969
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Додано: Вів 13 чер, 2023 20:07
antey1969 написав:
Как там с прайсом на прелесть со скрытыми плинтусами. Растет?
А то как-то на работе замотался, совсем отстал от жизни.
Господа, в прелести которую я купил в Виннице, одна стена из какого та гипсокартона к соседу.
Появилась новая очередь в продаже, можна взять такую же квартирку с полностью капитальніми стенами.
Нужно доплатить 40 дол. за квардрат. Игра стоит свеч, или лучше не дергаться ?
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Вів 13 чер, 2023 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 чер, 2023 20:10
Хомякоид написав: antey1969 написав:
Как там с прайсом на прелесть со скрытыми плинтусами. Растет?
А то как-то на работе замотался, совсем отстал от жизни.
Господа, в прелести которую я купил в Виннице, одна стена из какого та гипсокартона к соседу.
Появилась новая очередь в продаже, можна взять такую же квартирку с полностью капитальніми стенами.
Ніжно доплатить 40 дол. за квардрат. Игра стоит свеч, или лучше не дергаться ?
Так.
Вода є, це ж не Кривий Ріг.
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