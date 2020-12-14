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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 чер, 2023 20:14
Хомякоид написав: antey1969 написав:
Как там с прайсом на прелесть со скрытыми плинтусами. Растет?
А то как-то на работе замотался, совсем отстал от жизни.
Господа, в прелести которую я купил в Виннице, одна стена из какого та гипсокартона к соседу.
Появилась новая очередь в продаже, можна взять такую же квартирку с полностью капитальніми стенами.
Ніжно доплатить 40 дол. за квардрат. Игра стоит свеч, или лучше не дергаться ?
Ты, ставил аватарку "барыги", но сам сбарижил за евро-нал себе новый "парадайз"
Про забитые окна твоего трындежа, тоже помним
"Яке їхало, таке ж здибало"
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Додано: Вів 13 чер, 2023 23:17
Хомякоид написав: antey1969 написав:
Как там с прайсом на прелесть со скрытыми плинтусами. Растет?
А то как-то на работе замотался, совсем отстал от жизни.
Господа, в прелести которую я купил в Виннице, одна стена из какого та гипсокартона к соседу
.
Появилась новая очередь в продаже, можна взять такую же квартирку с полностью капитальніми стенами.
Нужно доплатить 40 дол. за квардрат. Игра стоит свеч, или лучше не дергаться ?
При продажу вам квартири забудовник цю інформацію від вас приховав чи надав об"єктивну технічну характеристику об"єкту ? Від цього і "танцюйте". Можливо, схибив забудовник. Якщо прогавили ви, то, звісно, доплачуйте. Базова якість квартири понад усе.
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