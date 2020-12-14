RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10990109911099210993
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:14

  Хомякоид написав:
  antey1969 написав:Как там с прайсом на прелесть со скрытыми плинтусами. Растет?
А то как-то на работе замотался, совсем отстал от жизни.


Господа, в прелести которую я купил в Виннице, одна стена из какого та гипсокартона к соседу.
Появилась новая очередь в продаже, можна взять такую же квартирку с полностью капитальніми стенами.
Ніжно доплатить 40 дол. за квардрат. Игра стоит свеч, или лучше не дергаться ?

Ты, ставил аватарку "барыги", но сам сбарижил за евро-нал себе новый "парадайз"
Про забитые окна твоего трындежа, тоже помним

"Яке їхало, таке ж здибало"
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8041
З нами з: 31.08.09
Подякував: 524 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 23:17

  Хомякоид написав:
  antey1969 написав:Как там с прайсом на прелесть со скрытыми плинтусами. Растет?
А то как-то на работе замотался, совсем отстал от жизни.


Господа, в прелести которую я купил в Виннице, одна стена из какого та гипсокартона к соседу.
Появилась новая очередь в продаже, можна взять такую же квартирку с полностью капитальніми стенами.
Нужно доплатить 40 дол. за квардрат. Игра стоит свеч, или лучше не дергаться ?

При продажу вам квартири забудовник цю інформацію від вас приховав чи надав об"єктивну технічну характеристику об"єкту ? Від цього і "танцюйте". Можливо, схибив забудовник. Якщо прогавили ви, то, звісно, доплачуйте. Базова якість квартири понад усе.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 783
З нами з: 01.05.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10990109911099210993
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2384, 2385, 2386
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23859 16160618
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 чер, 2023 15:21
tzeery608
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5307743
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5692
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.