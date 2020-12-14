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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 чер, 2023 23:17
Хомякоид написав: antey1969 написав:
Как там с прайсом на прелесть со скрытыми плинтусами. Растет?
А то как-то на работе замотался, совсем отстал от жизни.
Господа, в прелести которую я купил в Виннице, одна стена из какого та гипсокартона к соседу
.
Появилась новая очередь в продаже, можна взять такую же квартирку с полностью капитальніми стенами.
Нужно доплатить 40 дол. за квардрат. Игра стоит свеч, или лучше не дергаться ?
При продажу вам квартири забудовник цю інформацію від вас приховав чи надав об"єктивну технічну характеристику об"єкту ? Від цього і "танцюйте". Можливо, схибив забудовник. Якщо прогавили ви, то, звісно, доплачуйте. Базова якість квартири понад усе.
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Додано: Сер 14 чер, 2023 09:50
вести с полей
жк смарт плаза оболонь продано 160м па2500
без ремонта
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Олежан
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Додано: Сер 14 чер, 2023 10:41
Олежан написав:
вести с полей
жк смарт плаза оболонь продано 160м па2500
без ремонта
какие травы на полях выращиваете?
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Феодал
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Додано: Сер 14 чер, 2023 10:46
Олежан написав:
вести с полей
жк смарт плаза оболонь продано 160м па2500
без ремонта
А вход там почём был? Хьюм там вроде об'однушился, и писал что там было лет 6 назад весьма недёшево.
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барабашов
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Додано: Сер 14 чер, 2023 11:05
Олежан написав:
вести с полей
жк смарт плаза оболонь продано 160м па2500
без ремонта
це "ух, як дешево, дайте два", чи "нічого собі продавани офігіли з цінами"?
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flyman
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2
Додано: Сер 14 чер, 2023 11:06
барабашов написав: Олежан написав:
вести с полей
жк смарт плаза оболонь продано 160м па2500
без ремонта
А вход там почём был? Хьюм там вроде об'однушился, и писал что там было лет 6 назад весьма недёшево.
это от завтройщика
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Олежан
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Додано: Сер 14 чер, 2023 11:43
Феодал написав: Олежан написав:
вести с полей
жк смарт плаза оболонь продано 160м па2500
без ремонта
какие травы на полях выращиваете?
вы еще ждете обвал?
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Олежан
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Додано: Сер 14 чер, 2023 11:48
За парком Пушкина стройка активизировалась. Энсо строит Поэтику или как то так, люльки ездят, шум какойто раздается. Но готовность была высокая.
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smdtranz
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Додано: Сер 14 чер, 2023 12:07
Олежан написав:
вести с полей
жк смарт плаза оболонь продано 160м па2500
без ремонта
все таки пришли деньги из министерства за яички
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Grand Touring
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Додано: Сер 14 чер, 2023 12:16
Grand Touring написав: Олежан написав:
вести с полей
жк смарт плаза оболонь продано 160м па2500
без ремонта
все таки пришли деньги из министерства за яички
А смысл покупать на Оболони, если есть за что въехать на Липки? Или там мелкий снабженец что только участок Фриза и $чика яичницей накормил?
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барабашов
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