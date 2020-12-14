RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10991109921099310994>
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 23:17

  Хомякоид написав:
  antey1969 написав:Как там с прайсом на прелесть со скрытыми плинтусами. Растет?
А то как-то на работе замотался, совсем отстал от жизни.


Господа, в прелести которую я купил в Виннице, одна стена из какого та гипсокартона к соседу.
Появилась новая очередь в продаже, можна взять такую же квартирку с полностью капитальніми стенами.
Нужно доплатить 40 дол. за квардрат. Игра стоит свеч, или лучше не дергаться ?

При продажу вам квартири забудовник цю інформацію від вас приховав чи надав об"єктивну технічну характеристику об"єкту ? Від цього і "танцюйте". Можливо, схибив забудовник. Якщо прогавили ви, то, звісно, доплачуйте. Базова якість квартири понад усе.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 783
З нами з: 01.05.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вести с полей

жк смарт плаза оболонь продано 160м па2500
без ремонта
Олежан
 
Повідомлень: 967
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 10:41

  Олежан написав:вести с полей

жк смарт плаза оболонь продано 160м па2500
без ремонта

какие травы на полях выращиваете?
Феодал
 
Повідомлень: 371
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 10:46

  Олежан написав:вести с полей

жк смарт плаза оболонь продано 160м па2500
без ремонта

А вход там почём был? Хьюм там вроде об'однушился, и писал что там было лет 6 назад весьма недёшево.
барабашов
 
Повідомлень: 3227
З нами з: 16.06.15
Подякував: 250 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 11:05

  Олежан написав:вести с полей

жк смарт плаза оболонь продано 160м па2500
без ремонта

це "ух, як дешево, дайте два", чи "нічого собі продавани офігіли з цінами"?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31591
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 2656 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 11:06

  барабашов написав:
  Олежан написав:вести с полей

жк смарт плаза оболонь продано 160м па2500
без ремонта

А вход там почём был? Хьюм там вроде об'однушился, и писал что там было лет 6 назад весьма недёшево.

это от завтройщика
Олежан
 
Повідомлень: 967
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 11:43

  Феодал написав:
  Олежан написав:вести с полей

жк смарт плаза оболонь продано 160м па2500
без ремонта

какие травы на полях выращиваете?

вы еще ждете обвал? :mrgreen:
Олежан
 
Повідомлень: 967
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 11:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

За парком Пушкина стройка активизировалась. Энсо строит Поэтику или как то так, люльки ездят, шум какойто раздается. Но готовность была высокая.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 227
З нами з: 05.08.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:07

  Олежан написав:вести с полей

жк смарт плаза оболонь продано 160м па2500
без ремонта
все таки пришли деньги из министерства за яички
Grand Touring
 
Повідомлень: 1101
З нами з: 23.03.20
Подякував: 359 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:16

  Grand Touring написав:
  Олежан написав:вести с полей

жк смарт плаза оболонь продано 160м па2500
без ремонта
все таки пришли деньги из министерства за яички

А смысл покупать на Оболони, если есть за что въехать на Липки? Или там мелкий снабженец что только участок Фриза и $чика яичницей накормил?
барабашов
 
Повідомлень: 3227
З нами з: 16.06.15
Подякував: 250 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10991109921099310994>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2384, 2385, 2386
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23859 16160813
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 чер, 2023 15:21
tzeery608
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5307763
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5693
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (890)
14.06.2023 12:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.