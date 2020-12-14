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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10991109921099310994
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:19

  барабашов написав:А смысл покупать на Оболони, если есть за что въехать на Липки?
Надоели Липки
Grand Touring
 
Повідомлень: 1101
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Подякував: 359 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:24

  Grand Touring написав:
  Олежан написав:вести с полей

жк смарт плаза оболонь продано 160м па2500
без ремонта
все таки пришли деньги из министерства за яички

и єто только начало
Олежан
 
Повідомлень: 967
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
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