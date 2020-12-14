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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 чер, 2023 12:19
барабашов написав:
А смысл покупать на Оболони, если есть за что въехать на Липки?
Надоели Липки
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Grand Touring
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Додано: Сер 14 чер, 2023 12:24
Grand Touring написав: Олежан написав:
вести с полей
жк смарт плаза оболонь продано 160м па2500
без ремонта
все таки пришли деньги из министерства за яички
и єто только начало
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Олежан
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