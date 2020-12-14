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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 чер, 2023 14:09
Олежан написав: reus написав: airmax78 написав:
Більшість чекають що все буде так, як вже було колись, або як їм підказує здоровий глузд. І це зрозуміло - це дає якусь опору в житті. Ніби ти можешь щось прогнозувати, ніби все під контролем. Я з самого початку казав що не все так просто і банальна логіка може не спрацювати.
А те, чим тут більшість керується - це саме банальна логіка: війна = ціни під плинтус.
Девальвація гривні неминуча, питання часу. Корекцію цін на РН ми теж побачимо. Трохи терпіння.
девальвація було. корекцію цін бачили.
що далі?
Далі, як писав я, буде відновлення, та відмиті на ньому мільярди декілька років будуть стимулювати елітний та бізнес ринок новостроїв КРЖН, може ще і бізнес та еліт вторічку
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Додано: Сер 14 чер, 2023 14:16
Бывшая сотрудница , за счет мужа, брала в Оболонь резидентс па 2800 за квадрат, площадь 120 (4 комнаты)
Вбахали еще половину наверно от этой цены в ремонт.
Поишла война, собрала манатки и уехала с муденьком в Европу.
И стоит эта прелесть, дай бог теперь за пол цены продать.
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Чукча2
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Додано: Сер 14 чер, 2023 14:23
reus написав: airmax78 написав:
Більшість чекають що все буде так, як вже було колись, або як їм підказує здоровий глузд. І це зрозуміло - це дає якусь опору в житті. Ніби ти можешь щось прогнозувати, ніби все під контролем. Я з самого початку казав що не все так просто і банальна логіка може не спрацювати.
А те, чим тут більшість керується - це саме банальна логіка: війна = ціни під плинтус.
Девальвація гривні неминуча, питання часу. Корекцію цін на РН ми теж побачимо. Трохи терпіння.
Интерпретируем КРЖН на продуктовые рынки внутри страны и забугорья
Цены на зерно и допустим говядину были когда то Х,Хуе/кг, ну или там 10кг/1кг(мясо то намного дороже)
Сейчас с какого то в стране, откуда выехало треть едоков, причём с претензиями(детей и мадам-инстаграм) почему то не что мясо, а и хлеб в долларах за условный вес подорожал с 19года допустим? Сговор картелей, Слуги - вредители, или себестоимость малость подросла(а с 2009/1999годов так и кратно возможно)? И какой же девал опустит цены буханку хлеба вдвое? И кто его допустит? И упадёт ли ваша дисконтноотжатая прелесть тоже вдвое, потому что это не Тетрис и моря клиентов на неё при -45% не было и не будет? Попробуете промоделировать результат работы системы(рынков харчей и бетона) в нашей стране в результате очередного "лебедя"?
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барабашов
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Додано: Сер 14 чер, 2023 14:27
Чукча2 написав:
Бывшая сотрудница , за счет мужа, брала в Оболонь резидентс па 2800 за квадрат, площадь 120 (4 комнаты)
Вбахали еще половину наверно от этой цены в ремонт.
Поишла война, собрала манатки и уехала с муденьком в Европу.
И стоит эта прелесть, дай бог теперь за пол цены продать.
А вы, её коллега снимаете что то за 5кгрн и едите на тыщу в неделю? Шо ж у вас за контора то такая?
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барабашов
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Додано: Сер 14 чер, 2023 14:27
Олежан написав: reus написав: airmax78 написав:
Більшість чекають що все буде так, як вже було колись, або як їм підказує здоровий глузд. І це зрозуміло - це дає якусь опору в житті. Ніби ти можешь щось прогнозувати, ніби все під контролем. Я з самого початку казав що не все так просто і банальна логіка може не спрацювати.
А те, чим тут більшість керується - це саме банальна логіка: війна = ціни під плинтус.
Девальвація гривні неминуча, питання часу. Корекцію цін на РН ми теж побачимо. Трохи терпіння.
девальвація було. корекцію цін бачили.
що далі?
Далі - ще одна девальвація.
Думаєте, підрив московитами Каховської ГЕС, знищення рускіми потворами 1/3 зрошувальних родючих земель півдня України - стабілізують гривну і КРЖН?
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Frant
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Додано: Сер 14 чер, 2023 14:37
Frant написав:
Далі - ще одна девальвація.
Думаєте, підрив московитами Каховської ГЕС, знищення рускіми потворами 1/3 зрошувальних родючих земель півдня України - стабілізують гривну і КРЖН?
Це все тільки збільшує суму кацапських репарацій. Знов таки кеш. Конвертація майна людей, екології та жіттів - в кеш. Як би це цинічно не лунало. А що відбувається з цінами в країні яку завалюють кешем?
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Додано: Сер 14 чер, 2023 14:42
До речі, хто думає що ніхто кацапам рахунок не виставить - дуже помиляються. У кацапов єдиний вихід - відмовитись від ядерної зброї. Тоді ті, хто їх денуклеарізують виплатять за них. Що нас влаштовує навіть більше ніж репарації безпосередньо з кацапів.
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Додано: Сер 14 чер, 2023 15:20
Барабашов
Она работала, что бы дома не сидеть, муж в ати Аритектор или как там
Я на жизнь не жалуюсь, контора отличная
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Чукча2
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_Klim
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