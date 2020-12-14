|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 чер, 2023 17:51
Падіння ціни нерухомості стримує курс 37 грн за долар - але цей курс буде не завжди)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 277
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 90 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23859
|16160890
|
|
|1211
|5307766
|
|
|3
|5693
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim