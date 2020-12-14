|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 чер, 2023 17:51
Падіння ціни нерухомості стримує курс 37 грн за долар - але цей курс буде не завжди)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 282
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 90 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 чер, 2023 18:08
cherchiltank написав:
Падіння ціни нерухомості стримує курс 37 грн за долар - але цей курс буде не завжди)
Варіантів небагато, або падіння, або стагнація.
Про ріст КРЖН прийдеться забути.
Невеликий ріст можливий в обл. центрах ЗУ.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31595
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1501 раз.
- Подякували: 2657 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 14 чер, 2023 18:20
Доречі про Оболонь-резіденс - в 2013 році на котловані ціни були 2200-2900 доларів - тобто 2500 за метр це непогана для забудовника ціна)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 282
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 90 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 чер, 2023 18:21
cherchiltank написав:
Падіння ціни нерухомості стримує курс 37 грн за долар - але цей курс буде не завжди)
ауга
сначала сдерживал курс 40, теперь 37...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13086
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 897 раз.
- Подякували: 1419 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 чер, 2023 18:33
Прохожий написав: cherchiltank написав:
Падіння ціни нерухомості стримує курс 37 грн за долар - але цей курс буде не завжди)
ауга
сначала сдерживал курс 40, теперь 37...
Коли курс скаконув до 40 якраз і зʼявились осінню цікаві варіанти з 30 відсотковим дисконтом, які пропали коли курс стабілізувався на 37, при цьому оренда в гривні досі довоєнного рівня не наздогнала, це не буде стосуватись дешевого житла - бо там іде конкуренція за кожні лишні 100 баксів і до війни ціна була за такі обʼєкти менше 1000 баксів з ремонтом - куди дешевше?)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 282
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 90 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 чер, 2023 18:52
cherchiltank
Напомните - вы на скачках курса нажились, как наш пронырливый агробарон Реус, или наоборот - чуток полиняли? Чтоб знать, с какой колокольни вы нам советы даёте.
И какие лично ваши действия при:
1) курсе 29 на 1.01.2025
2) курсе 38 на 1.01.2025
3) курсе 55...114 на 1.07.24 допустим?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3231
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 307 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 чер, 2023 18:56
gonchik74 написав: airmax78 написав:
До речі, хто думає що ніхто кацапам рахунок не виставить - дуже помиляються. У кацапов єдиний вихід - відмовитись від ядерної зброї. Тоді ті, хто їх денуклеарізують виплатять за них. Що нас влаштовує навіть більше ніж репарації безпосередньо з кацапів.
Або вдарити нею по одному з міст Європи (України в т.ч.). Теж надовго всі забудуть про репарації. Ймовірність обох сценарїїв однакова.
Ядерна війна або підрив ЗАЕС - це єдине на що залишилось сподіватись місцевим прогнозистам.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42442
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 966 раз.
- Подякували: 5204 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 чер, 2023 19:14
барабашов написав:cherchiltank
Напомните - вы на скачках курса нажились, как наш пронырливый агробарон Реус, или наоборот - чуток полиняли? Чтоб знать, с какой колокольни вы нам советы даёте.
И какие лично ваши действия при:
1) курсе 29 на 1.01.2025
2) курсе 38 на 1.01.2025
3) курсе 55...114 на 1.07.24 допустим?
Перше це фантастика,
Друге - не буду купляти і продавати - перекантуюсь орендою
Третє - буду купляти щось з дисконтом 50 відсотків
Ну і полиняв чи виграв ясно буде років через 5, коли війна закінчиться - і в якому стані буде країна після її закінчення в тому числі ринок праці, міграція і склад населення
В мене в селі під Києвом сьогодні поховали бійця мого віку - 46 років, це вже пʼятий загиблий з початку війни
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 282
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 90 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 чер, 2023 19:15
airmax78 написав: gonchik74 написав: airmax78 написав:
До речі, хто думає що ніхто кацапам рахунок не виставить - дуже помиляються. У кацапов єдиний вихід - відмовитись від ядерної зброї. Тоді ті, хто їх денуклеарізують виплатять за них. Що нас влаштовує навіть більше ніж репарації безпосередньо з кацапів.
Або вдарити нею по одному з міст Європи (України в т.ч.). Теж надовго всі забудуть про репарації. Ймовірність обох сценарїїв однакова.
Ядерна війна або підрив ЗАЕС - це єдине на що залишилось сподіватись місцевим прогнозистам.
Через дві неділі вже липень - чемодани для переїзду в Україну вже спакував, пиздун?)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 282
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 90 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 чер, 2023 19:21
cherchiltank написав: барабашов написав:cherchiltank
Напомните - вы на скачках курса нажились, как наш пронырливый агробарон Реус, или наоборот - чуток полиняли? Чтоб знать, с какой колокольни вы нам советы даёте.
И какие лично ваши действия при:
1) курсе 29 на 1.01.2025
2) курсе 38 на 1.01.2025
3) курсе 55...114 на 1.07.24 допустим?
Перше це фантастика,
Друге - не буду купляти і продавати - перекантуюсь орендою
Третє - буду купляти щось з дисконтом 50 відсотків
Ну і полиняв чи виграв ясно буде років через 5, коли війна закінчиться - і в якому стані буде країна після її закінчення в тому числі ринок праці, міграція і склад населення
В мене в селі під Києвом сьогодні поховали бійця мого віку - 46 років, це вже пʼятий загиблий з початку війни
Ну вы ж что то продавали в конце прошлого года по 1250 за метр или я вас с кем то перепутал? И что оно стоит сейчас и перспективы цены того объекта в целом?
А вам только 46? Пишете как дед какой то 60ти летний
Вам надо расслабиться
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3231
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 307 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23859
|16160924
|
|
|1211
|5307767
|
|
|3
|5693
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|