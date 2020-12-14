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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 чер, 2023 18:20
Доречі про Оболонь-резіденс - в 2013 році на котловані ціни були 2200-2900 доларів - тобто 2500 за метр це непогана для забудовника ціна)
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cherchiltank
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Додано: Сер 14 чер, 2023 18:21
cherchiltank написав:
Падіння ціни нерухомості стримує курс 37 грн за долар - але цей курс буде не завжди)
ауга
сначала сдерживал курс 40, теперь 37...
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Прохожий
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Додано: Сер 14 чер, 2023 18:33
Прохожий написав: cherchiltank написав:
Падіння ціни нерухомості стримує курс 37 грн за долар - але цей курс буде не завжди)
ауга
сначала сдерживал курс 40, теперь 37...
Коли курс скаконув до 40 якраз і зʼявились осінню цікаві варіанти з 30 відсотковим дисконтом, які пропали коли курс стабілізувався на 37, при цьому оренда в гривні досі довоєнного рівня не наздогнала, це не буде стосуватись дешевого житла - бо там іде конкуренція за кожні лишні 100 баксів і до війни ціна була за такі обʼєкти менше 1000 баксів з ремонтом - куди дешевше?)
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cherchiltank
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Додано: Сер 14 чер, 2023 18:52
cherchiltank
Напомните - вы на скачках курса нажились, как наш пронырливый агробарон Реус, или наоборот - чуток полиняли? Чтоб знать, с какой колокольни вы нам советы даёте.
И какие лично ваши действия при:
1) курсе 29 на 1.01.2025
2) курсе 38 на 1.01.2025
3) курсе 55...114 на 1.07.24 допустим?
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барабашов
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Додано: Сер 14 чер, 2023 19:14
барабашов написав:cherchiltank
Напомните - вы на скачках курса нажились, как наш пронырливый агробарон Реус, или наоборот - чуток полиняли? Чтоб знать, с какой колокольни вы нам советы даёте.
И какие лично ваши действия при:
1) курсе 29 на 1.01.2025
2) курсе 38 на 1.01.2025
3) курсе 55...114 на 1.07.24 допустим?
Перше це фантастика,
Друге - не буду купляти і продавати - перекантуюсь орендою
Третє - буду купляти щось з дисконтом 50 відсотків
Ну і полиняв чи виграв ясно буде років через 5, коли війна закінчиться - і в якому стані буде країна після її закінчення в тому числі ринок праці, міграція і склад населення
В мене в селі під Києвом сьогодні поховали бійця мого віку - 46 років, це вже пʼятий загиблий з початку війни
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cherchiltank
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Додано: Сер 14 чер, 2023 19:21
cherchiltank написав: барабашов написав:cherchiltank
Напомните - вы на скачках курса нажились, как наш пронырливый агробарон Реус, или наоборот - чуток полиняли? Чтоб знать, с какой колокольни вы нам советы даёте.
И какие лично ваши действия при:
1) курсе 29 на 1.01.2025
2) курсе 38 на 1.01.2025
3) курсе 55...114 на 1.07.24 допустим?
Перше це фантастика,
Друге - не буду купляти і продавати - перекантуюсь орендою
Третє - буду купляти щось з дисконтом 50 відсотків
Ну і полиняв чи виграв ясно буде років через 5, коли війна закінчиться - і в якому стані буде країна після її закінчення в тому числі ринок праці, міграція і склад населення
В мене в селі під Києвом сьогодні поховали бійця мого віку - 46 років, це вже пʼятий загиблий з початку війни
Ну вы ж что то продавали в конце прошлого года по 1250 за метр или я вас с кем то перепутал? И что оно стоит сейчас и перспективы цены того объекта в целом?
А вам только 46? Пишете как дед какой то 60ти летний
Вам надо расслабиться
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барабашов
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Додано: Сер 14 чер, 2023 19:33
cherchiltank написав:
Падіння ціни нерухомості стримує курс 37 грн за долар - але цей курс буде не завжди)
Абсолютно не стримує, спрос никакой, предложение превышает, на 10 квартир максимум 2 покупателя, реальному покупателю вполне реально рассчитывать на 10-25% скидку при покупке, большинство сделок именно этим и заканчивается, впереди еще большее сползание вниз
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75stasstas75
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Додано: Сер 14 чер, 2023 19:44
cherchiltank написав:
Через дві неділі
рукалицо
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Додано: Сер 14 чер, 2023 19:57
барабашов написав: cherchiltank написав: барабашов написав:cherchiltank
Напомните - вы на скачках курса нажились, как наш пронырливый агробарон Реус, или наоборот - чуток полиняли? Чтоб знать, с какой колокольни вы нам советы даёте.
И какие лично ваши действия при:
1) курсе 29 на 1.01.2025
2) курсе 38 на 1.01.2025
3) курсе 55...114 на 1.07.24 допустим?
Перше це фантастика,
Друге - не буду купляти і продавати - перекантуюсь орендою
Третє - буду купляти щось з дисконтом 50 відсотків
Ну і полиняв чи виграв ясно буде років через 5, коли війна закінчиться - і в якому стані буде країна після її закінчення в тому числі ринок праці, міграція і склад населення
В мене в селі під Києвом сьогодні поховали бійця мого віку - 46 років, це вже пʼятий загиблий з початку війни
Ну вы ж что то продавали в конце прошлого года по 1250 за метр или я вас с кем то перепутал? И что оно стоит сейчас и перспективы цены того объекта в целом?
А вам только 46? Пишете как дед какой то 60ти летний
Вам надо расслабиться
Так продав, - зараз думаю продав би на 20 відсотків дорожче але знов таки якби знайшовся покупець - бо сегмент 200 тисяч плюс покупців не так багато, як в дешевому сегменті, я вибрав менші гроші зараз ніж більші років через 5, і це не єдина моя нерухомість)
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cherchiltank
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Додано: Сер 14 чер, 2023 20:01
75stasstas75 написав: cherchiltank написав:
Падіння ціни нерухомості стримує курс 37 грн за долар - але цей курс буде не завжди)
Абсолютно не стримує, спрос никакой, предложение превышает, на 10 квартир максимум 2 покупателя, реальному покупателю вполне реально рассчитывать на 10-25% скидку при покупке, большинство сделок именно этим и заканчивается, впереди еще большее сползание вниз
Стримує ціни в обявах - реальні ціни знають лише покупці, продавці і ріелтери- а ціни в обʼявім по одному й тому ж будинку можуть відрізнятися в півтора два рази
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