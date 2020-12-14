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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10993109941099510996
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 20:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Доречі хто любить аналогів, згадайте коли в останній час гривню стримували на стабільному курсі при цьому процент по гривневим депозитам був двозначним, можете легко спрогнозувати що буде)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 20:30

  Grand Touring написав:
  cherchiltank написав:Доречі хто любить аналогів, згадайте коли в останній час гривню стримували на стабільному курсі при цьому процент по гривневим депозитам був двозначним, можете легко спрогнозувати що буде)

у нас 20 червня буде зміна облікової ставки, скоріш підвищать, іпотечніки трохи хвилюються.

Ну у нас при 25 процентах - можна взагалі не відслідковувати пару трійку пунктів зміни облікової ставки)
cherchiltank
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Заблокований
Повідомлень: 285
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Попередження: 1
 
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  #<1 ... 10993109941099510996
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