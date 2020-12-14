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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 чер, 2023 20:20
Доречі хто любить аналогів, згадайте коли в останній час гривню стримували на стабільному курсі при цьому процент по гривневим депозитам був двозначним, можете легко спрогнозувати що буде)
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cherchiltank
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Додано: Сер 14 чер, 2023 20:30
Grand Touring написав: cherchiltank написав:
Доречі хто любить аналогів, згадайте коли в останній час гривню стримували на стабільному курсі при цьому процент по гривневим депозитам був двозначним, можете легко спрогнозувати що буде)
у нас 20 червня буде зміна облікової ставки, скоріш підвищать, іпотечніки трохи хвилюються.
Ну у нас при 25 процентах - можна взагалі не відслідковувати пару трійку пунктів зміни облікової ставки)
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cherchiltank
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- Подякували: 90 раз.
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_Klim
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