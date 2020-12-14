|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 чер, 2023 20:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Доречі хто любить аналогів, згадайте коли в останній час гривню стримували на стабільному курсі при цьому процент по гривневим депозитам був двозначним, можете легко спрогнозувати що буде)
Додано: Сер 14 чер, 2023 20:30
Ну у нас при 25 процентах - можна взагалі не відслідковувати пару трійку пунктів зміни облікової ставки)
Додано: Чет 15 чер, 2023 15:06
Продукты питания с 1991 года начали свой путь в забугорье и цены на внутреннем рынке медленно, но уверенно догоняют мировые.
Украинский агрохолдинг не будет смотреть, что в 1991 году буханка Украинского хлеба стоила 14 копеек, а будет смотреть почем он может продать рожь с максимальной выгодой. Ему как-то пофиг - на внутреннем рынке или на внешнем.
Электроэнергия и газ, которые нужны, чтобы из ржи получилась буханка хлеба - не стоят "ничего" как при совке и их можно купить/продать на внешнем рынке.
Условный конецептуальный овноблок не снимешь с места и не перевезешь в Вену, чтобы продать за 352 куя. Потому как оно -НЕдвижимость.
И цену на эту НЕдвижимость определяет 2 фактора. СПРОС и ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
И вот предложения настроили до куя с 2011 года, а спрос (то есть, те кто будет в этом жить) решил, что он не НЕдвижимость и это продемонстрировал.
Будь тот ваш условный Тетрис в Вене, то уверен, за него дали-бы и больше.
Но одно движется, а второе - нет.
ВОт и вся разница в моделях рынков.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|