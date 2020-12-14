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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10993109941099510996
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 20:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Доречі хто любить аналогів, згадайте коли в останній час гривню стримували на стабільному курсі при цьому процент по гривневим депозитам був двозначним, можете легко спрогнозувати що буде)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 20:30

  Grand Touring написав:
  cherchiltank написав:Доречі хто любить аналогів, згадайте коли в останній час гривню стримували на стабільному курсі при цьому процент по гривневим депозитам був двозначним, можете легко спрогнозувати що буде)

у нас 20 червня буде зміна облікової ставки, скоріш підвищать, іпотечніки трохи хвилюються.

Ну у нас при 25 процентах - можна взагалі не відслідковувати пару трійку пунктів зміни облікової ставки)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 15:06

  барабашов написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Більшість чекають що все буде так, як вже було колись, або як їм підказує здоровий глузд. І це зрозуміло - це дає якусь опору в житті. Ніби ти можешь щось прогнозувати, ніби все під контролем. Я з самого початку казав що не все так просто і банальна логіка може не спрацювати.
А те, чим тут більшість керується - це саме банальна логіка: війна = ціни під плинтус.

Девальвація гривні неминуча, питання часу. Корекцію цін на РН ми теж побачимо. Трохи терпіння.

Интерпретируем КРЖН на продуктовые рынки внутри страны и забугорья
Цены на зерно и допустим говядину были когда то Х,Хуе/кг, ну или там 10кг/1кг(мясо то намного дороже)
Сейчас с какого то в стране, откуда выехало треть едоков, причём с претензиями(детей и мадам-инстаграм) почему то не что мясо, а и хлеб в долларах за условный вес подорожал с 19года допустим? Сговор картелей, Слуги - вредители, или себестоимость малость подросла(а с 2009/1999годов так и кратно возможно)? И какой же девал опустит цены буханку хлеба вдвое? И кто его допустит? И упадёт ли ваша дисконтноотжатая прелесть тоже вдвое, потому что это не Тетрис и моря клиентов на неё при -45% не было и не будет? Попробуете промоделировать результат работы системы(рынков харчей и бетона) в нашей стране в результате очередного "лебедя"?


Продукты питания с 1991 года начали свой путь в забугорье и цены на внутреннем рынке медленно, но уверенно догоняют мировые.
Украинский агрохолдинг не будет смотреть, что в 1991 году буханка Украинского хлеба стоила 14 копеек, а будет смотреть почем он может продать рожь с максимальной выгодой. Ему как-то пофиг - на внутреннем рынке или на внешнем.
Электроэнергия и газ, которые нужны, чтобы из ржи получилась буханка хлеба - не стоят "ничего" как при совке и их можно купить/продать на внешнем рынке.
Условный конецептуальный овноблок не снимешь с места и не перевезешь в Вену, чтобы продать за 352 куя. Потому как оно -НЕдвижимость.
И цену на эту НЕдвижимость определяет 2 фактора. СПРОС и ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
И вот предложения настроили до куя с 2011 года, а спрос (то есть, те кто будет в этом жить) решил, что он не НЕдвижимость и это продемонстрировал.
Будь тот ваш условный Тетрис в Вене, то уверен, за него дали-бы и больше.
Но одно движется, а второе - нет.
ВОт и вся разница в моделях рынков.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 22:43

  75stasstas75 написав:на 10 квартир максимум 2 покупателя

никогда по рыночной цене на квартиру не стояла очередь покупателей

с обозначенным дисконтом только бабушатники
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 23:29

rjkz
Вот поэтому и был прав Прохожий за правило трёх ЛЛЛ
На которое ещё как куб или квадрат накладывается правило "не бери там, где тебе будет противно жить"
Хотя в хорошем месте и хрущи не падают, даже после дохлых "бабок"
барабашов
 
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