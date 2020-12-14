Додано: Чет 15 чер, 2023 15:06

барабашов написав: reus написав: airmax78 написав: Більшість чекають що все буде так, як вже було колись, або як їм підказує здоровий глузд. І це зрозуміло - це дає якусь опору в житті. Ніби ти можешь щось прогнозувати, ніби все під контролем. Я з самого початку казав що не все так просто і банальна логіка може не спрацювати.

А те, чим тут більшість керується - це саме банальна логіка: війна = ціни під плинтус. Більшість чекають що все буде так, як вже було колись, або як їм підказує здоровий глузд. І це зрозуміло - це дає якусь опору в житті. Ніби ти можешь щось прогнозувати, ніби все під контролем. Я з самого початку казав що не все так просто і банальна логіка може не спрацювати.А те, чим тут більшість керується - це саме банальна логіка: війна = ціни під плинтус.

Девальвація гривні неминуча, питання часу. Корекцію цін на РН ми теж побачимо. Трохи терпіння. Девальвація гривні неминуча, питання часу. Корекцію цін на РН ми теж побачимо. Трохи терпіння.

Интерпретируем КРЖН на продуктовые рынки внутри страны и забугорья

Цены на зерно и допустим говядину были когда то Х,Хуе/кг, ну или там 10кг/1кг(мясо то намного дороже)

Сейчас с какого то в стране, откуда выехало треть едоков, причём с претензиями(детей и мадам-инстаграм) почему то не что мясо, а и хлеб в долларах за условный вес подорожал с 19года допустим? Сговор картелей, Слуги - вредители, или себестоимость малость подросла(а с 2009/1999годов так и кратно возможно)? И какой же девал опустит цены буханку хлеба вдвое? И кто его допустит? И упадёт ли ваша дисконтноотжатая прелесть тоже вдвое, потому что это не Тетрис и моря клиентов на неё при -45% не было и не будет? Попробуете промоделировать результат работы системы(рынков харчей и бетона) в нашей стране в результате очередного "лебедя"? Интерпретируем КРЖН на продуктовые рынки внутри страны и забугорьяЦены на зерно и допустим говядину были когда то Х,Хуе/кг, ну или там 10кг/1кг(мясо то намного дороже)Сейчас с какого то в стране, откуда выехало треть едоков, причём с претензиями(детей и мадам-инстаграм) почему то не что мясо, а и хлеб в долларах за условный вес подорожал с 19года допустим? Сговор картелей, Слуги - вредители, или себестоимость малость подросла(а с 2009/1999годов так и кратно возможно)? И какой же девал опустит цены буханку хлеба вдвое? И кто его допустит? И упадёт ли ваша дисконтноотжатая прелесть тоже вдвое, потому что это не Тетрис и моря клиентов на неё при -45% не было и не будет? Попробуете промоделировать результат работы системы(рынков харчей и бетона) в нашей стране в результате очередного "лебедя"?

Продукты питания с 1991 года начали свой путь в забугорье и цены на внутреннем рынке медленно, но уверенно догоняют мировые.Украинский агрохолдинг не будет смотреть, что в 1991 году буханка Украинского хлеба стоила 14 копеек, а будет смотреть почем он может продать рожь с максимальной выгодой. Ему как-то пофиг - на внутреннем рынке или на внешнем.Электроэнергия и газ, которые нужны, чтобы из ржи получилась буханка хлеба - не стоят "ничего" как при совке и их можно купить/продать на внешнем рынке.Условный конецептуальный овноблок не снимешь с места и не перевезешь в Вену, чтобы продать за 352 куя. Потому как оно -НЕдвижимость.И цену на эту НЕдвижимость определяет 2 фактора. СПРОС и ПРЕДЛОЖЕНИЕ.И вот предложения настроили до куя с 2011 года, а спрос (то есть, те кто будет в этом жить) решил, что он не НЕдвижимость и это продемонстрировал.Будь тот ваш условный Тетрис в Вене, то уверен, за него дали-бы и больше.Но одно движется, а второе - нет.ВОт и вся разница в моделях рынков.