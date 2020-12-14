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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 чер, 2023 20:20
Доречі хто любить аналогів, згадайте коли в останній час гривню стримували на стабільному курсі при цьому процент по гривневим депозитам був двозначним, можете легко спрогнозувати що буде)
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cherchiltank
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Додано: Сер 14 чер, 2023 20:30
Grand Touring написав: cherchiltank написав:
Доречі хто любить аналогів, згадайте коли в останній час гривню стримували на стабільному курсі при цьому процент по гривневим депозитам був двозначним, можете легко спрогнозувати що буде)
у нас 20 червня буде зміна облікової ставки, скоріш підвищать, іпотечніки трохи хвилюються.
Ну у нас при 25 процентах - можна взагалі не відслідковувати пару трійку пунктів зміни облікової ставки)
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cherchiltank
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Додано: Чет 15 чер, 2023 15:06
барабашов написав: reus написав: airmax78 написав:
Більшість чекають що все буде так, як вже було колись, або як їм підказує здоровий глузд. І це зрозуміло - це дає якусь опору в житті. Ніби ти можешь щось прогнозувати, ніби все під контролем. Я з самого початку казав що не все так просто і банальна логіка може не спрацювати.
А те, чим тут більшість керується - це саме банальна логіка: війна = ціни під плинтус.
Девальвація гривні неминуча, питання часу. Корекцію цін на РН ми теж побачимо. Трохи терпіння.
Интерпретируем КРЖН на продуктовые рынки внутри страны и забугорья
Цены на зерно и допустим говядину были когда то Х,Хуе/кг, ну или там 10кг/1кг(мясо то намного дороже)
Сейчас с какого то в стране, откуда выехало треть едоков, причём с претензиями(детей и мадам-инстаграм) почему то не что мясо, а и хлеб в долларах за условный вес подорожал с 19года допустим? Сговор картелей, Слуги - вредители, или себестоимость малость подросла(а с 2009/1999годов так и кратно возможно)? И какой же девал опустит цены буханку хлеба вдвое? И кто его допустит? И упадёт ли ваша дисконтноотжатая прелесть тоже вдвое, потому что это не Тетрис и моря клиентов на неё при -45% не было и не будет? Попробуете промоделировать результат работы системы(рынков харчей и бетона) в нашей стране в результате очередного "лебедя"?
Продукты питания с 1991 года начали свой путь в забугорье и цены на внутреннем рынке медленно, но уверенно догоняют мировые.
Украинский агрохолдинг не будет смотреть, что в 1991 году буханка Украинского хлеба стоила 14 копеек, а будет смотреть почем он может продать рожь с максимальной выгодой. Ему как-то пофиг - на внутреннем рынке или на внешнем.
Электроэнергия и газ, которые нужны, чтобы из ржи получилась буханка хлеба - не стоят "ничего" как при совке и их можно купить/продать на внешнем рынке.
Условный конецептуальный овноблок не снимешь с места и не перевезешь в Вену, чтобы продать за 352 куя. Потому как оно -НЕдвижимость.
И цену на эту НЕдвижимость определяет 2 фактора. СПРОС и ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
И вот предложения настроили до куя с 2011 года, а спрос (то есть, те кто будет в этом жить) решил, что он не НЕдвижимость и это продемонстрировал.
Будь тот ваш условный Тетрис в Вене, то уверен, за него дали-бы и больше.
Но одно движется, а второе - нет.
ВОт и вся разница в моделях рынков.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 22:43
75stasstas75 написав:
на 10 квартир максимум 2 покупателя
никогда по рыночной цене на квартиру не стояла очередь покупателей
с обозначенным дисконтом только бабушатники
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Додано: Чет 15 чер, 2023 23:29
rjkz
Вот поэтому и был прав Прохожий за правило трёх ЛЛЛ
На которое ещё как куб или квадрат накладывается правило "не бери там, где тебе будет противно жить"
Хотя в хорошем месте и хрущи не падают, даже после дохлых "бабок"
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барабашов
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 00:37
барабашов написав: cherchiltank написав: барабашов написав:cherchiltank
Напомните - вы на скачках курса нажились, как наш пронырливый агробарон Реус, или наоборот - чуток полиняли? Чтоб знать, с какой колокольни вы нам советы даёте.
И какие лично ваши действия при:
1) курсе 29 на 1.01.2025
2) курсе 38 на 1.01.2025
3) курсе 55...114 на 1.07.24 допустим?
Перше це фантастика,
Друге - не буду купляти і продавати - перекантуюсь орендою
Третє - буду купляти щось з дисконтом 50 відсотків
Ну і полиняв чи виграв ясно буде років через 5, коли війна закінчиться - і в якому стані буде країна після її закінчення в тому числі ринок праці, міграція і склад населення
В мене в селі під Києвом сьогодні поховали бійця мого віку - 46 років, це вже пʼятий загиблий з початку війни
Ну вы ж что то продавали в конце прошлого года по 1250 за метр или я вас с кем то перепутал? И что оно стоит сейчас и перспективы цены того объекта в целом?
А вам только 46? Пишете как дед какой то 60ти летний
Вам надо расслабиться
Что значит "только" 46?
Мы почти ровестники, но меня на ветке про эмиграцию мне уже предлагают начинать ласты клеить.
Или 46 в Украине это "только", а в забугорьях это "мы все там будем"?
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 00:46
барабашов написав:rjkz
Вот поэтому и был прав Прохожий за правило трёх ЛЛЛ
На которое ещё как куб или квадрат накладывается правило "не бери там, где тебе будет противно жить"
Хотя в хорошем месте и хрущи не падают, даже после дохлых "бабок"
Да, Прохожий таки был прав.
Поэтому купил в Испании.
ЛЛЛ.
Только если говорить, о рынке, спросе и предложении, то там где противно жить одному, отлично заходит другому. И наоборот.
Не хотите купить подвал в Буче? Не хотите. И я не хочу. И мало кто захочет.
А подвал возле ЦП, о котором грезите? Хотите. Даже если не хотите, много желающих найдется.
ЛЛЛ.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 09:27
барабашов написав:
Хотя в хорошем месте и хрущи не падают, даже после дохлых "бабок"
В порівнянні з 2021 - ціни "вторинки" в Києві просіли. На 10%, як мінімум. Це найкращі варіанти. Біля метро, з ремонтом.
Думаю, що це лише початок падіння.
Звісно, стрибки "дохлої кішки" - ще будуть, і не один раз.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:51
Бачив Уноноконтия у Києві на районі: живий, здоровий, "в меру упитанный"
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Alex_V_K_79
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Додано: Суб 17 чер, 2023 00:34
Alex_V_K_79 написав:
Бачив Уноноконтия у Києві на районі: живий, здоровий, "в меру упитанный"
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У него на футболке написано, что это он?
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