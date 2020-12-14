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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 чер, 2023 20:02
Олежан написав:
вести с полей
жк смарт плаза оболонь продано 160м па2500
без ремонта
Ого.
Знатно нагрели покупана.
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йцукен
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Додано: Суб 17 чер, 2023 20:31
airmax78 написав: Frant написав:
Далі - ще одна девальвація.
Думаєте, підрив московитами Каховської ГЕС, знищення рускіми потворами 1/3 зрошувальних родючих земель півдня України - стабілізують гривну і КРЖН?
Це все тільки збільшує суму кацапських репарацій. Знов таки кеш. Конвертація майна людей, екології та жіттів - в кеш. Як би це цинічно не лунало. А що відбувається з цінами в країні яку завалюють кешем?
пока еще не заваливают.
Пока дают ровно столько, чтоб не капитулировали.
репацарации и тд это из разряда победобесия, шиш мы увидим.
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йцукен
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Додано: Суб 17 чер, 2023 20:40
йцукен написав: airmax78 написав: Frant написав:
Далі - ще одна девальвація.
Думаєте, підрив московитами Каховської ГЕС, знищення рускіми потворами 1/3 зрошувальних родючих земель півдня України - стабілізують гривну і КРЖН?
Це все тільки збільшує суму кацапських репарацій. Знов таки кеш. Конвертація майна людей, екології та жіттів - в кеш. Як би це цинічно не лунало. А що відбувається з цінами в країні яку завалюють кешем?
пока еще не заваливают.
Пока дают ровно столько, чтоб не капитулировали.
репацарации и тд это из разряда победобесия, шиш мы увидим.
Если отстранят Путина, дешевле новым элитам будет заплатить нам откупные, чтоб разморозить их капиталы и свободное перемещение денег, торговлю и все остальное. Я оценивают репарации как нефть и газ на протяжении нескольких лет с дисконтом без права реэкспорта, плюс какая то многомиллиардная фиксированная сума, скорее всего в районе размера нашего госдолда, чтоб мы могли его обнулить, возможно даже Раша берет на себя обязательство погасить наш госдолг.
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Zebra
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2
Додано: Суб 17 чер, 2023 20:44
барабашов написав:
правило трёх ЛЛЛ
а озвучьте правило, пожалуйста.
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йцукен
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Додано: Суб 17 чер, 2023 20:50
Zebra написав:
Если отстранят Путина, дешевле новым элитам будет заплатить нам откупные, чтоб разморозить их капиталы и свободное перемещение денег, торговлю и все остальное. Я оценивают репарации как нефть и газ на протяжении нескольких лет с дисконтом без права реэкспорта, плюс какая то многомиллиардная фиксированная сума, скорее всего в районе размера нашего госдолда, чтоб мы могли его обнулить, возможно даже Раша берет на себя обязательство погасить наш госдолг.
да не вопрос, отстегнут.
На 100 лет зафиксируют номинальную сумму в долларах США и... долг магическим образом обесценится в 0.
МАКСИМУМ что мы получим - это КОМПЕНСАЦИЮ ущерба.
Заработать сверху здесь НЕ получится, об этом даже речи не идет.
Возьмите за пример репарации Германии после ПМВ.
Что стало причиной ВМВ?
Правильно, непосильный гнёт репараций.
Второй раз такую ошибку мировое общество не допустит.
Терпим убытки здесь мы и будем терпеть дальше.
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йцукен
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_Klim
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