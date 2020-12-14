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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 чер, 2023 20:02
Олежан написав:
вести с полей
жк смарт плаза оболонь продано 160м па2500
без ремонта
Ого.
Знатно нагрели покупана.
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йцукен
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Додано: Суб 17 чер, 2023 20:44
барабашов написав:
правило трёх ЛЛЛ
а озвучьте правило, пожалуйста.
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Додано: Суб 17 чер, 2023 23:04
ЛЛЛ = Локация,Локация и еще раз Локация.
Она очень важна для оценки недвижимости
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foxluck
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_Klim
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