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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10994109951099610997
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 20:02

  Олежан написав:вести с полей

жк смарт плаза оболонь продано 160м па2500
без ремонта

Ого.
Знатно нагрели покупана.
йцукен
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 20:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:правило трёх ЛЛЛ
а озвучьте правило, пожалуйста.
йцукен
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 23:04

ЛЛЛ = Локация,Локация и еще раз Локация.
Она очень важна для оценки недвижимости
foxluck
 
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