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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 чер, 2023 20:02
Олежан написав:
вести с полей
жк смарт плаза оболонь продано 160м па2500
без ремонта
Ого.
Знатно нагрели покупана.
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йцукен
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Додано: Суб 17 чер, 2023 20:44
барабашов написав:
правило трёх ЛЛЛ
а озвучьте правило, пожалуйста.
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Додано: Суб 17 чер, 2023 23:04
ЛЛЛ = Локация,Локация и еще раз Локация.
Она очень важна для оценки недвижимости
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foxluck
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Додано: Пон 19 чер, 2023 09:02
foxluck написав:
ЛЛЛ = Локация,Локация и еще раз Локация.
Она очень важна для оценки недвижимости
что в киеве под это попадает?
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Олежан
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Додано: Пон 19 чер, 2023 09:11
Олежан написав: foxluck написав:
ЛЛЛ = Локация,Локация и еще раз Локация.
Она очень важна для оценки недвижимости
что в киеве под это попадает?
Все.
1) Печерський район - для багатих людей.
2) Близькість до метро.
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Frant
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Додано: Пон 19 чер, 2023 11:30
Что-то совсем тихо стало на форуме, сейчас должен прийти Эйрмакс и сделать вброс про вечнодорожающую квиточку, или Олежан с очерендной изумительной сделкой по оверпрайсу, люблю их читать, настроение поднимают
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Феодал
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Додано: Пон 19 чер, 2023 11:47
Феодал написав:
Что-то совсем тихо стало на форуме, сейчас должен прийти Эйрмакс и сделать вброс про вечнодорожающую квиточку, или Олежан с очерендной изумительной сделкой по оверпрайсу, люблю их читать, настроение поднимают
У ріелторів та перекупів - настали тяжкі часи.
Вони сушать весла або вирощують картоплю у себе на дачі.
Навіть ірпіньська флудьорша зникла.
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Додано: Пон 19 чер, 2023 12:23
Frant кукусик поставь акурту плюсик
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vitaliian
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Додано: Пон 19 чер, 2023 12:30
Феодал написав:
Что-то совсем тихо стало на форуме, сейчас должен прийти Эйрмакс и сделать вброс про вечнодорожающую квиточку, или Олежан с очерендной изумительной сделкой по оверпрайсу, люблю их читать, настроение поднимают
є три причини, які можуть драйвити ріст цін
1. Переселенці
2. Гелікоптерні гроші ФРС
3. Допомога партнерів.
Крім того, НБУ перекрив краник виведення валюти, а не так як при Кубіку і Лєрі.
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flyman
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Додано: Пон 19 чер, 2023 12:39
flyman написав: Феодал написав:
Что-то совсем тихо стало на форуме, сейчас должен прийти Эйрмакс и сделать вброс про вечнодорожающую квиточку, или Олежан с очерендной изумительной сделкой по оверпрайсу, люблю их читать, настроение поднимают
є три причини, які можуть драйвити ріст цін
1. Переселенці
2. Гелікоптерні гроші ФРС
3. Допомога партнерів.
Крім того, НБУ перекрив краник виведення валюти, а не так як при Кубіку і Лєрі.
Невже???
Флай, невже ти граєшся в спекулятивні ігри?
Можна прогоріти((((
В першу чергу ти повинен турбуватись про врожай-2023 (картоплі на городі і опеньки на стінах сарая)
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Frant
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