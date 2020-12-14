Додано: Пон 19 чер, 2023 12:50

Frant написав: Феодал написав: Что-то совсем тихо стало на форуме, сейчас должен прийти Эйрмакс и сделать вброс про вечнодорожающую квиточку, или Олежан с очерендной изумительной сделкой по оверпрайсу, люблю их читать, настроение поднимают Что-то совсем тихо стало на форуме, сейчас должен прийти Эйрмакс и сделать вброс про вечнодорожающую квиточку, или Олежан с очерендной изумительной сделкой по оверпрайсу, люблю их читать, настроение поднимают

У ріелторів та перекупів - настали тяжкі часи.

Вони сушать весла або вирощують картоплю у себе на дачі.

Навіть ірпіньська флудьорша зникла. У ріелторів та перекупів - настали тяжкі часи.Вони сушать весла або вирощують картоплю у себе на дачі.Навіть ірпіньська флудьорша зникла.

Верите - наши днепровские не голодаютИ тоже в инсте пишут на постах о сдаче/продаже какие то нереальные цифры по итогу закрытой сделки(для меня нереальные), но это молодая поросль начала 90х, дерзкие и резкиеНо машины вижу с 20года мало кто поменял, ездят уже на 6-8ми летних, правда не Лайносах и Логанах.Кстати информация от старого знакомого, планировавшего на фоне девала обетониться - есть у нас такая улица Рабочая, ведёт прямо к центральной проходной ЮМЗ, ну на ней прямо у завода сталинки, чуть дальше хрущей пару кварталов, а основная застройка - панель 80х годов и напротив на чётной стороне - много кирпича 12-20 этажей от ЮМЗ постройки от начала 90х до середины 00х. Так вот нигде там нет трёшки по типу чешки(не 100метров и не с 2мя санузлами) с ремонтом дешевле 1куе/метр. Даже в панели. При том что по заводу в прошлом году конкретно били с жертвами. А вы хотите в столице новострой в прицентралье по такой цене метра(по цене евроремонта плинтусАми).