RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10995109961099710998
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 12:50

  Frant написав:
  Феодал написав:Что-то совсем тихо стало на форуме, сейчас должен прийти Эйрмакс и сделать вброс про вечнодорожающую квиточку, или Олежан с очерендной изумительной сделкой по оверпрайсу, люблю их читать, настроение поднимают

У ріелторів та перекупів - настали тяжкі часи.
Вони сушать весла або вирощують картоплю у себе на дачі.
Навіть ірпіньська флудьорша зникла. :cry:

Верите - наши днепровские не голодают
И тоже в инсте пишут на постах о сдаче/продаже какие то нереальные цифры по итогу закрытой сделки(для меня нереальные), но это молодая поросль начала 90х, дерзкие и резкие
Но машины вижу с 20года мало кто поменял, ездят уже на 6-8ми летних, правда не Лайносах и Логанах.
Кстати информация от старого знакомого, планировавшего на фоне девала обетониться - есть у нас такая улица Рабочая, ведёт прямо к центральной проходной ЮМЗ, ну на ней прямо у завода сталинки, чуть дальше хрущей пару кварталов, а основная застройка - панель 80х годов и напротив на чётной стороне - много кирпича 12-20 этажей от ЮМЗ постройки от начала 90х до середины 00х. Так вот нигде там нет трёшки по типу чешки(не 100метров и не с 2мя санузлами) с ремонтом дешевле 1куе/метр. Даже в панели. При том что по заводу в прошлом году конкретно били с жертвами. А вы хотите в столице новострой в прицентралье по такой цене метра(по цене евроремонта плинтусАми).
барабашов
 
Повідомлень: 3238
З нами з: 16.06.15
Подякував: 250 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 13:00

  барабашов написав:Кстати информация от старого знакомого, планировавшего на фоне девала обетониться - есть у нас такая улица Рабочая, ведёт прямо к центральной проходной ЮМЗ, ну на ней прямо у завода сталинки, чуть дальше хрущей пару кварталов, а основная застройка - панель 80х годов и напротив на чётной стороне - много кирпича 12-20 этажей от ЮМЗ постройки от начала 90х до середины 00х. Так вот нигде там нет трёшки по типу чешки(не 100метров и не с 2мя санузлами) с ремонтом дешевле 1куе/метр. Даже в панели. При том что по заводу в прошлом году конкретно били с жертвами. А вы хотите в столице новострой в прицентралье по такой цене метра(по цене евроремонта плинтусАми).

Мене влаштувала би ще один чи парочка "хрущів" з ремонтом біля метро.
Для поповнення колекції і закриття теми.
Проте зараз не варто.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23243
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1547 раз.
Подякували: 2465 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10995109961099710998
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2385, 2386, 2387
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23864 16163857
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 чер, 2023 19:18
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5307932
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5704
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.